Veteran kurd din Războiul Mondial: "Trump nici nu se născuse când noi luptam cu naziștii"

Președintele american Donald Trump a fost acuzat că a abandonat kurzii din nordul Siriei, aliați importanți în lupta împotriva organizației teroriste Stat Islamic.

Donald Trump a justificat retragerea din Siria, spunând că forțele kurde nu au ajutat Statele Unite în Al Doilea Război Mondial și în Bătălia din Normandia, scrie agenția de presă kurdă Rudaw.

„Trump nici nu era născut atunci- de aceeaa nu știe că forțele kurde au participat la război”, a declarat Delzar, acum în vârstă de aproape 100 de ani.

Veteranul kurd a fost născut în 1920 și este un poet cunoscut. În anul 1943, acesta a devenit membru al forțelor recrutate din Irak, fondate de Marea Britanie în Primul Război Mondial pentru a controla Irakul.

„Am fost al 8.000-lea kurd din forţele recrutate în Irak în Al Doilea Război Mondial. M-am înrolat pe 28 februarie 1943”, a declarat Delzar.

„Aproximativ 40 de kurzi au fost pe frontul din nordul Italiei”, a adăugat veteranul.

Ofensiva turcă în nord-estul Siriei, intrată luni în şasea a zi, a provocat proteste internaţionale şi s-a soldat cu peste 150 de morţi, dintre care 50 de civili, precum şi cu strămutarea a peste 130.000 de persoane.

This is Ahmad Mustafa Delzar, a Kurdish WW2 Veteran, speaking about the American president's accusation that Kurds didn't help the US in WW2. "The American president wasn't even born back then." pic.twitter.com/vMZxjSCk5f