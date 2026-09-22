Franța a făcut demersuri pentru eliminarea de pe listă a miliardarului ruso-uzbek Alisher Usmanov, invocând „motive de securitate națională”. Luxemburgul a cerut, la rândul său, eliminarea omului de afaceri ruso-israelian Mihail Fridman, care a dat în judecată această țară pentru deblocarea unor active înghețate, scrie BBC.

Letonia s-a opus inițial acordului, dar a acceptat un compromis. O parte a înțelegerii prevede prelungirea cu trei ani a sancțiunilor împotriva altor aproape 3.000 de persoane și entități.

Oficialii ucraineni au declarat că decizia este „inacceptabilă” și transmite un semnal greșit Moscovei.

„Moscova sărbătorește pentru că a obținut ceea ce și-a dorit: un sentiment de impunitate, umilirea UE și divizarea europenilor”, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, într-un mesaj publicat pe X.

El le-a cerut tuturor statelor membre UE să impună, în schimb, sancțiuni la nivel național împotriva celor doi oameni de afaceri. Letonia a anunțat deja că va face acest lucru.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, salutase anterior perspectiva eliminării celor doi oligarhi de pe lista de sancțiuni, susținând că măsurile UE sunt ilegale și că toți cetățenii ruși ar trebui eliminați de pe liste.

Cine este Alisher Usmanov

Usmanov a fondat compania USM Holding, un grup de investiții care deține companii din domeniul fierului, oțelului și cuprului, precum și compania de telecomunicații Megafon. În trecut, el a avut legături cu cluburile engleze de fotbal Arsenal și Everton.

UE i-a înghețat activele în 2022 și l-a descris drept „un oligarh pro-Kremlin, cu legături deosebit de strânse cu președintele rus Vladimir Putin”. Usmanov a declarat atunci că decizia este „nedreaptă”.

Potrivit unor informații apărute în presă, inițiativa Franței ar fi avut legătură cu un posibil acord privind eliberarea unor prizonieri cu Azerbaidjanul.

Mihail Fridman, vizat și el de sancțiuni

Mihail Fridman, cetățean ruso-israelian născut în Ucraina, este fondatorul grupului de investiții Alfa Group, cu interese importante în sectoarele energiei și bancar. UE l-a descris drept unul dintre principalii finanțatori ai Rusiei și un susținător al cercului apropiat al lui Vladimir Putin.

La momentul invaziei pe scară largă a Ucrainei, Fridman a declarat că războiul ar trebui să se încheie cât mai repede posibil, însă nu l-a condamnat în mod direct pe președintele Vladimir Putin.

Partenerul său de afaceri ruso-leton, Piotr Aven, a fost deposedat în 2022 de cea mai înaltă distincție civilă acordată de Letonia, după ce nu a condamnat invazia Ucrainei.

Acest lucru ar fi putut influența opoziția Letoniei față de eliminarea celor doi de pe lista UE. Țara a votat împotriva măsurii luni, în cadrul unui vot al ambasadorilor statelor membre.

Marți, însă, Letonia și-a schimbat poziția și s-a abținut, după ce s-a ajuns la un compromis. Noua înțelegere prevede prelungirea pentru trei ani a sancțiunilor împotriva celor aproximativ 2.600 de persoane și entități rămase pe listă. Până acum, sancțiunile trebuiau reînnoite la fiecare șase luni.

Premierul leton Andris Kulbergs a anunțat, de asemenea, că Franța a acceptat să înceapă discuții cu Letonia privind aderarea la o inițiativă franceză de descurajare nucleară și consolidarea prezenței militare franceze în Letonia.