Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a reacționat furibund, sâmbătă, după ce Ucraina şi liderii europeni, reuniţi la Kiev, au convenit asupra unei încetări necondiţionate a focului pentru 30 de zile începând cu data de 12 mai, cu sprijinul preşedintelui american Donald Trump, și l-au ameninţat pe Vladimir Putin cu noi sancţiuni „masive” dacă nu se conformează, transmite TVR Info.

Macron, Merz, Starmer, and Tusk were supposed to discuss peace in Kiev. Instead, they are blurting out threats against Russia. Either a truce for the respite of Banderite hordes or new sanctions. You think that’s smart, eh? Shove these peace plans up your pangender arses!