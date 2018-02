Reacția furioasă a unui adolescent, după atacul din Florida: „Trebuie să faceți ceva. Voi, politicienii, sunteți adulții!”

David Hogg, în vârstă de 17 ani, a povestit presei despre cum un fost elev, de 19 ani, a deschis focul asupra lor.

„Am văzut un „tsunami” de oameni care alergau în aceeași direcție, să se îndepărteze de ceva. Fix asta făceam. Era ca și cum un rechin venea după noi, iar noi eram peștii școlii. Fugeam de un bărbat înarmat”, a povestit tânărul, conform New York Times.

După aceea, un gardian a apărut și a strigat: „Opriți-vă. Veniți aici”. Apoi, bucătarul școlii a deschis ușa spre biroul ei, unde au început să intre 40 de elevi. Ei au închis luminile și și-au deschis telefoanele să vadă ce apare în presă despre atacul din liceul lor. În acest timp, David Hogg a început să îi întrebe pe colegii lui ce părere au despre politica referitoare la posesia de armă.

„La nivel național, nu mă surprinde deloc, iar asta este chiar trist. Faptul că un elev nu este surprins că a avut loc un nou atac armat – chiar dacă se întâmplă într-o școală – spune foarte multe despre situația actuală a țării noastre, despre câte mai sunt de făcut”, a spus David Hogg.

Astfel, tânărul a făcut apel ca politicienii să ia măsuri pentru ca școlile să devină mai sigure: „Trebuie să facem ceva. Trebuie să ne implicăm, să fim activi din punct de vedere politic. Congresul trebuie să treacă peste interesele politice și să lucreze împreună pentru a salva viețile copiilor. Noi suntem copii. Voi, în schimb, sunteți adulții”, a spus el.

Într-un interviu acordat CNN, lângă tânăr apare o altă persoană. Kelsey Friend a mărturisit cum profesorul de geografie i-a salvat viața.

„Nu voi uita niciodată cum ne-a luat pe mai mulți elevi într-o clasă. Dacă familia se uită la noi, vreau să știți că fiul sau fratele vostru a fost o persoană minunată. Trăiesc datorită lui”, a spus tânăra despre profesorul care a murit.

După atacul de la liceul din Florida, președintele Donald Trump a sugerat, pe Twitter, că de vină pentru tragedie ar fi colegii și profesorii, pentru că au știut că tânărul era „o mare problemă”, dar că nu l-au denunțat la poliție.

"Don't stop fighting, because children will continue to die if we don't take a stand now," says David Hogg, a student who survived yesterday's shooting https://t.co/ADN99TRcso