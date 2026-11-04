„Cu siguranță, o surpriză”, a spus fosta senatoare din Texas, Kay Bailey Hutchison, ca reacție la rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului, conform SkyNews.

James Talarico în vârstă de 37 de ani, a devenit primul democrat care câștigă un mandat de senator în acest stat din 1988 încoace.

Rezultatul ilustrează amploarea respingerii agendei lui Donald Trump în unele zone din Statele Unite, care, în mod tradițional, au fost bastioane republicane.

„Este ceva ce nu am mai văzut de zeci de ani, ceva ce niciunul dintre noi nu a mai văzut de zeci de ani”, a declarat fostul președinte al Camerei Reprezentanților din Texas, Joe Straus, un republican moderat, potrivit Politico.

Democrații din Texas reușesc o victorie istorică

Victoria lui James Talarico reprezintă una dintre cele mai mari surprize ale alegerilor intermediare din 2026, învingându-l pe candidatul republican într-un stat în care preşedintele Donald Trump a câştigat cu aproape 14 puncte procentuale în 2024.

Talarico, seminarist presbiterian şi fost profesor din Round Rock, nu era foarte cunoscut în Texas înainte de a-şi lansa campania în septembrie anul trecut. Însă şi-a câştigat susţinători atât în Texas, cât şi la nivel naţional, după ce şi-a pus credinţa în centrul mesajului său şi şi-a extins discursul către alegătorii independenţi şi republicani.

Talarico a fost ajutat în cursa electorală şi de faptul că a concurat împotriva unui adversar republican slab, Paxton, care a fost încurcat de o serie de controverse, inclusiv cererea de divorţ depusă de soţia sa „pe motive biblice”.

Paxton a fost, de asemenea, pus sub acuzare pentru fraudă în domeniul valorilor mobiliare în 2015 şi a fost supus procedurii de destituire de către Camera Reprezentanţilor din Texas în 2023, deşi a fost ulterior achitat de Senatul statului.

În 2024, el a încheiat o înţelegere cu procurorii prin care s-a angajat să plătească despăgubiri victimelor din dosarul de fraudă, evitând astfel un proces.

Mulți democrați considerau că exista posibilitatea ca democratul James Talarico, reprezentant în legislativul statului Texas din Austin, să îl învingă în cursa pentru Senat pe republicanul Ken Paxton, procurorul general al statului, relatează CNN.

Însă nu erau la fel de siguri că democrata Gina Hinojosa, o altă reprezentantă în legislativul statului Texas din Austin, ar putea să-l înlăture din funcție pe guvernatorul republican Greg Abbott, aflat la al treilea mandat, care a cheltuit peste 140 de milioane de dolari împotriva ei.

Cu siguranță nu erau la fel de încrezători că o a treia democrată din Austin, Vikki Goodwin, ar putea să-l învingă pe viceguvernatorul Dan Patrick, puternicul președinte al Senatului statului Texas, care și-a folosit relația apropiată cu Trump pentru a remodela politica statului în ultimul deceniu.

Însă, până miercuri dimineață devreme, toți cei trei republicani își făcuseră deja declarațiile prin care își recunoșteau înfrângerea. Scenele contrastau puternic cu atitudinea lor sfidătoare din ultimii ani, când afirmau că vor elimina orice contracandidat democrat.

Republicanii, care i-au criticat mult timp pe liderii democrați în ascensiune, considerându-i prea liberali pentru Texas și dependenți de finanțatori din afara statului, au fost șocați de rezultatele care au fost anunțate.

Trump a participat la un miting electoral în Texas și l-a poreclit pe Talarico „James Talafreako”, susținând în mod fals că acesta este vegan. La rândul său, vicepreședintele JD Vance a sugerat că Talarico este homosexual, deși acesta are o iubită, potrivit The Guardian.

