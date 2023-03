Reacția Kremlinului, după ce Donald Trump a fost pus sub acuzare: „Nu cred că acesta este un subiect pentru vreun comentariu”

Punerea sub acuzare a fostului preşedinte american Donald Trump este o chestiune „internă” a Statelor Unite şi nu este un subiect pe care Rusia să-l comenteze, a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Nu cred că acesta este un subiect pentru vreun comentariu din partea noastră. Acestea sunt procese interne americane pe care nu considerăm că este necesar să le comentăm în niciun fel”, a declarat Peskov, citat de News.ro.

Un mare juriu din New York a votat, joi, pentru punerea sub acuzare a fostului preşedinte Donald Trump într-un dosar legat de malversaţiuni financiare prin intermediul Organizaţiei Trump. Acuzaţiile specifice împotriva lui Trump nu sunt încă cunoscute, deoarece rechizitoriul rămâne sub sigiliu, dar CNN a relatat, joi, că Trump se confruntă cu peste 30 de capete de acuzare legate de fraude fiscale.

Moscova ar fi intervenit în alegerile americane din 2016 şi ar fi fost favorabilă alegerii lui Donald Trump, a cărui organizaţie a avut legături de afaceri inclusiv în Rusia. Fostul preşedinte american şi-a anunţat intenţia de a candida din nou la Casa Albă în 2024, ceea ce poate face chiar dacă va fi condamnat.

Ancheta din Manhattan este însă doar una dintre multiplele probleme juridice cu care se confruntă Donald Trump. Fostul preşedinte este vizat, de asemenea, de o anchetă penală separată care trebuie să stabilească dacă a încercat în mod ilegal să anuleze în Georgia înfrângerea sa în alegerile din 2020, precum şi de două investigaţii ale unui procuror special, inclusiv cu privire la modul în care a gestionat documentele secrete ale Casei Albe după ce a părăsit funcţia.

Acuzaţiile din Manhattan vor fi probabil anunţate de un judecător în zilele următoare, iar Trump va trebui să se deplaseze acolo pentru a fi amprentat şi fotografiat, procedură cunoscută sub numele de înregistrarea predării, ceea ce, potrivit unui oficial al instanţei, ar fi de aşteptat să se întâmple marţi.

Trump se va prezenta apoi în faţa unui judecător şi va fi acuzat în mod oficial.

Acuzaţia de joi a marelui juriu a venit după luni de zile în care au fost audiate probe despre o presupusă plată de 130.000 de dolari, în ultimele zile ale campaniei din 2016, bani daţi vedetei porno Stormy Daniels, în schimbul păstrării tăcerii în legătură cu o relaţie cu fostul preşedinte.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 31-03-2023 13:49