Răzbunarea Ucrainei după atacul rușilor asupra guvernului de la Kiev. Cel mai puternic aliat al Moscovei, vizat de sancțiuni

La două zile după ce Rusia a atacat cu rachete balistice mai multe orașe ucrainene, Kievul a răspuns cu un atac masiv asupra unor centre de comandă ale armatei ruse, în Donețk.

Pacea e tot mai departe, pe fondul ripostelor dintre cele două țări. Americanii și europenii pregătesc, totuși, noi sancțiuni pentru Rusia și pentru țările care cumpără gaze sau petrol rusesc. Potrivit Financial Times, ar urma sancțiuni secundare împotriva Chinei, cel mai mare cumpărător de petrol și gaze rusești.

Ucraina a atacat cu rachete balistice mai multe centre de comandă ale unor unități rusești, în orașul Donețk, aflat sub ocupație încă din 2014. Localnicii au filmat rachetele, dar și drone kamikaze ucrainene.

Președintele Volodimir Zelenski a dat de înțeles că atacul ar fi un răspuns pentru bombardamentele rusești din ultimele zile.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Rușii își concentrează din nou atacurile asupra infrastructurii noastre energetice. Desigur, avem răspunsuri la asta și vom continua să ripostăm, însă prioritatea principală este stabilitatea rețelei.”

Zelenski cere mai multă presiune asupra Rusiei

Într-un interviu pentru postul american ABC, liderul ucrainean a reluat ideea că Occidentul trebuie să pună mai multă presiune pe Rusia.

Volodimir Zelenski: „Avem nevoie de presiune din partea Statelor Unite. Cred că președintele Trump are dreptate în privința europenilor. Sunt foarte recunoscător tuturor partenerilor, dar unii dintre ei continuă să cumpere petrol și gaz rusesc, iar asta nu este corect. Cred că ideea de a impune tarife țărilor care fac afaceri cu Rusia este una bună.”

Una dintre țările care achiziționează gaze rusești e Ungaria, care s-a opus de multe ori, până acum, la sancțiunile impuse de Uniunea Europeană Rusiei. Premierul Viktor Orban a făcut ieri noi declarații controversate despre Ucraina, pe care deja o vede împărțită.

Viktor Orban, premierul Ungariei: „Înainte de război, situația Ucrainei era foarte clară. Țara exista ca un stat tampon, în care 50% din influență era exercitată de ruși și 50% de Occident. Rezultatul divizării Ucrainei va fi o zonă rusească, o zonă demilitarizată și, în final, o zonă occidentală. Nu putem vedea pe deplin încă liniile și condițiile acestora. Dar putem observa că Ucraina va fi transformată într-un teritoriu împărțit în trei zone.”

La Washington, președintele american Donald Trump e așteptat să se întâlnească în zilele următoare cu lideri europeni, pentru a stabili noi sancțiuni pentru Rusia.

Pe de altă parte, la Moscova, Kremlinul a acuzat Europa și Ucraina că fac tot ce le stă în putință să atragă Statele Unite în orbita lor. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a subliniat că sancțiunile nu vor determina Rusia să-și schimbe poziția.

