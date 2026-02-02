„Acuzaţiile Rusiei au fost nefondate, iar expulzarea nejustificată", a declarat un purtător de cuvânt al Foreign Office, precizând că un înalt oficial britanic i-a transmis ambasadorului rus că „Regatul Unit nu va tolera intimidarea personalului" şi că măsurile reciproce includ revocarea acreditării unui diplomat rus, anunţă Reuters, preluat de Agerpres.

În contextul războiului din Ucraina, Rusia şi Occidentul se acuză reciproc de campanii de spionaj de intensitate nemaiîntâlnită de la Războiul Rece, diplomaţii occidentali de la Moscova reclamând supraveghere intensă şi hărţuire. Londra a avertizat Moscova că „orice acţiune ulterioară va fi considerată escaladare şi se va reacţiona în consecinţă".

Ambasada Rusiei la Londra nu a comentat deocamdată.

