În timpul unei convorbiri telefonice cu omologul său francez, Jean-Noël Barrot, Araghchi a cerut altor ţări "să se abţină de la orice acţiune care ar putea duce la o escaladare şi la o extindere a conflictului", potrivit unui comunicat al ministerului său, relatează AFP.

Cu o zi înainte, preşedintele american a cerut altor ţări, inclusiv Franţei, Chinei, Japoniei, Coreii de Sud şi Regatului Unit, să trimită nave de război pentru a securiza aprovizionarea mondială cu petrol care tranzitează strâmtoarea strategică, în mare parte blocată de Iran.

Totodată, armata iraniană a anunţat duminică că a lansat atacuri cu drone care au vizat, printre altele, o unitate importantă de poliţie şi un centru de comunicaţii prin satelit din Israel.

Într-un comunicat publicat de agenţia oficială de ştiri Irna, armata iraniană a susţinut că "a vizat centre de securitate şi sedii de poliţie ale regimului sionist", inclusiv unitatea specială Lahav 433, echivalentul israelian al FBI-ului, şi un centru de comunicaţii prin satelit, "cu atacuri puternice cu drone".