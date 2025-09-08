Putin nu mai poate ascunde realitatea. Economia Rusiei intră în faza de stagnare. Prognoza sumbră a oamenilor de afaceri

08-09-2025 | 20:59
Vladimir Putin
Un sondaj realizat în rândul oamenilor de afaceri din Rusia arată că 57% se aşteaptă la o încetinire a economiei, în timp ce 28% estimează o redresare, a anunţat luni grupul de media RBK, transmite Reuters.

Vlad Dobrea

Conform RBK, 15% din oamenii de afaceri au fost incapabili să spună la ce se aşteaptă. În plus, în ultimul an 90% din companii au fost forţate să găsească noi parteneri sau furnizori, în timp ce 74% au spus că nu au suficient credit.

Pe fondul majorării cheltuielilor din domeniul apărării, economia rusă a crescut cu 4,1% în 2023 şi cu 4,3% în 2024, dar anul acesta creşterea a încetinit semnificativ, în urma ratelor ridicate ale dobânzilor.

Produsul Intern Brut al Rusiei a crescut cu 1,1% în al doilea trimestru al acestui an, comparativ cu un avans de 4% în aceiaşi perioadă a anului trecut, a informat Serviciul federal de statistică (Rosstat).

În condiţiile în care economia încetineşte şi Rusia cheltuie în continuare sume mari de bani pentru războiul din Ucraina, cel mai probabil Moscova va fi nevoită să majoreze taxele şi să reducă cheltuielile.

Majorarea cheltuielilor din domeniul apărării a alimentat inflaţia, determinând Banca Centrală a Rusiei să majoreze în octombrie dobânda la 21%. Instituţia a redus în iunie rata dobânzii la 20%, şi apoi la 18% în iulie.

Luna trecută, ministrul rus al Finanţelor, Anton Siluanov, i-a spus preşedintelui Vladimir Putin că ritmul de creştere economică a Rusiei este aşteptat să încetinească până la 1,5% în 2025, cu mult sub o prognoză anterioară de creştere cu 2,5%, în condiţiile în care dobânzile ridicate introduse pentru a reduce inflaţia au afectat creditarea.

Şi German Gref, director general la cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank, a declarat luna aceasta că economia rusească este într-o fază de "stagnare" tehnică şi, în acest context, şi-a exprimat speranţa că banca centrală nu va lăsa economia să alunece în recesiune.

German Gref a mai afirmat că aşteptata reducere a dobânzii de politică monetară, până la 14% la finalul anului, de la nivelul actual de 18%, nu este suficientă pentru a relansa economia.

"Este importantă să depăşim această perioadă de răcire controlată a economiei astfel încât să nu se transforme într-o stagnare, pentru că relansarea economiei va fi mult mai dificilă decât răcirea ei", a spus German Gref la o întâlnire cu jurnaliştii. "Având în vedere nivelul la care este în prezent inflaţia, dobânda de referinţă la care putem spera o relansare a economiei este 12% sau mai jos. Aşa că undeva în jurul acestui nivel, cel mai probabil vom vedea o revenire a economiei", a apreciat German Gref.

Banca Centrală a Rusiei se va reuni pe 12 septembrie pentru a discuta dobânda de politică monetară.

Sursa: Agerpres

08-09-2025 20:59

