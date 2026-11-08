Conform Ministerului Apărării Naţionale, două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană "Mihail Kogălniceanu", scrie Agerpres.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din estul judeţului Tulcea, iar la ora 14:02 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

În scurt timp, ţinta a dispărut de pe radar la est de Sulina.

Ulterior, a fost detectată o nouă ţintă aeriană, la aproximativ 55 de kilometri vest de Insula Şerpilor. Două elicoptere NH-90 ale Forţelor Armate Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană 'Mihail Kogălniceanu', potrivit MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 15:26.

Mesajul RO-ALERT a fost emis doar pe zona de est a judeţului Tulcea şi nu au fost înregistrate apeluri la 112, potrivit ISU Delta Tulcea.