Procurorul general al SUA, Todd Blanche, a acceptat demisiile mai multor oficiali de rang înalt, inclusiv a adjunctei sale pentru drepturi civile şi a unui procuror însărcinat cu o anchetă privind personalităţi acuzate de preşedintele Donald Trump de conspiraţie împotriva sa, relatează AFP, citată de Agerpres.

Blanche, fost avocat personal al lui Donald Trump, a anunţat joi pe platforma X că a acceptat demisia procuroarei generale adjuncte, Harmeet Dhillon, care era responsabilă cu drepturile civile.

În această calitate, ea a fost implicată direct în încercările nereuşite ale procurorului general de a obţine liste de înregistrare a alegătorilor din aproximativ 30 de state. Dar în scrisoarea sa de demisie, citată de presa americană, ea a declarat că a înaintat-o în octombrie şi a fost de acord să rămână în funcţie până la alegerile cruciale de la jumătatea mandatului de marţi, care au dus la o înfrângere pentru republicanii lui Donald Trump.

Blanche a anunţat, de asemenea, vineri demisiile lui John Eisenberg, şeful diviziei de securitate naţională din cadrul Departamentului de Justiţie, şi Jason Reding Quinones, procurorul federal pentru districtul sudic al Floridei.

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Quinones a fost responsabil în special de ancheta privind posibila implicare a unor foşti oficiali ai serviciilor de informaţii în timpul preşedinţiilor democrate ale lui Barack Obama şi Joe Biden în eforturile de a-l înlătura pe Donald Trump de la putere, potrivit acestuia.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie 2025, mai mulţi procurori au fost demişi pentru că nu au pus sub acuzare persoane desemnate drept ţinte ale răzbunării sale şi pe care le consideră duşmani.

Aşa s-a întâmplat şi în aprilie cu James Comey, fostul director al FBI, care a fost pus sub acuzare pentru ameninţarea „vieţii şi integrităţii fizice" a preşedintelui în urma unei fotografii cu scoici postate pe reţelele de socializare în mai 2025, pe care administraţia Trump a interpretat-o ca o „ameninţare".