Autoritățile susțin că Tuike Finland, o subsidiară a Google, a defrișat și a desecat o suprafață de 330 de hectare de pădure în Muhos, înainte de finalizarea evaluărilor de impact asupra mediului, obligatorii potrivit legislației finlandeze, relatează The Guardian.

De ce Finlanda e o țară ideală pentru aceste proiecte

La fel ca alte țări nordice, Finlanda este atractivă pentru companiile de tehnologie care vor să construiască centre de date datorită stabilității sale geopolitice relative și suprafețelor mari de teren disponibile. Clima răcoroasă este un alt avantaj, deoarece permite reducerea costurilor cu energia.

„Pe baza informațiilor preliminare, au existat neclarități și deficiențe în ceea ce privește drenajul și gestionarea apelor la șantierul proiectului centrului de date al companiei Tuike Finland Oy”, a transmis joi poliția finlandeză, într-un comunicat.

„Ancheta penală va examina, printre altele, circumstanțele legate de aceste probleme”, au adăugat autoritățile.

Cea mai mare investiție Google din Europa

Autoritățile finlandeze analizează cereri pentru construirea a 145 de centre de date, aflate în diferite etape de planificare. Printre acestea se numără un proiect de infrastructură pentru inteligență artificială, în valoare de 13 miliarde de euro, al companiei Google, pe care gigantul american l-a descris drept cea mai mare investiție a sa în Europa.

La începutul acestei luni, autoritățile finlandeze au dispus suspendarea lucrărilor Google în două amplasamente – Muhos și Otanmäki, aflat la aproximativ 100 de kilometri spre sud-est –, după ce compania nu finalizase evaluările de impact asupra mediului înainte de defrișarea terenurilor.

Agenția de Supraveghere, instituția care monitorizează autorizațiile și evaluările de mediu, a cerut Google să oprească „lucrările pregătitoare care modifică mediul”. Activiștii estimează că au fost tăiați 250.000 de copaci la Muhos și 150.000 la Otanmäki.

Reacția directorului Google

Directorul Google pentru Finlanda, Antti Järvinen, și-a cerut scuze pentru defrișări, dar a susținut că firma a acționat în conformitate cu „cea mai bună interpretare pe care o aveam la momentul respectiv asupra legislației”.

Guvernul finlandez a încurajat astfel de proiecte. În septembrie, când au fost anunțate planurile Google, premierul Petteri Orpo a declarat că atragerea investițiilor este o „prioritate de top” și că acordul va „aduce beneficii de durată”.

Dezvăluirile privind presupusele încălcări ale legislației de către Google au declanșat însă o dezbatere la nivel național despre impactul acestor proiecte asupra comunităților, mediului și prețurilor la energie. Subiectul ar putea influența campania pentru alegerile parlamentare programate în aprilie.

Peste 93.000 de persoane au semnat o petiție prin care solicită reglementări mai stricte pentru centrele de date și despăgubiri pentru daunele aduse mediului. Experții spun că aceste centre creează un număr limitat de locuri de muncă la nivel local, iar beneficiile pentru întreaga țară sunt minime.

„În realitate, Finlanda nu are nimic de câștigat”, a declarat Jussi Kangasharju, profesor de informatică la Universitatea din Helsinki. „Sunt companii internaționale care deservesc clienți internaționali. În cele din urmă, centrele de date aduc puține beneficii altora în afară de operatorii lor.”