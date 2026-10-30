În acelaşi timp, rata şomajului la femei a fost cu 0,3 puncte procentuale mai mare decât la bărbaţi, scrie News.ro.

Institutul Naţional de Statistică (INS) atrage atenţia cu privire la nivelul ridicat, de 30,8%, al ratei şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), în perioada aprilie - iunie 2026.

„Rata şomajului în luna septembrie 2026 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6,3%, în scădere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată în luna august 2026. Rata şomajului la femei a fost cu 0,3 puncte procentuale mai mare decât la bărbaţi”, arată, vineri, INS într-un comunicat de presă.

Șomaj de peste 30% în rândul tinerilor de 15-24 ani

Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna septembrie a anului 2026 a fost de 517.100 de persoane, în scădere faţă de luna precedentă (523 400 şomeri în luna august 2026), dar în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent (490.900 şomeri în luna septembrie 2025).

Pe sexe, rata şomajului la femei a depăşit-o cu 0,3 puncte procentuale pe cea a bărbaţilor (valorile fiind 6,5% în cazul persoanelor de sex feminin şi 6,2% în cazul persoanelor de sex masculin).

Reţine în continuare atenţia nivelul ridicat de 30,8% al ratei şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada aprilie - iunie 2026.