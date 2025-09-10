„Blocăm tot”. Franța se confruntă miercuri cu proteste masive, iar zeci de persoane au fost reținute în zona Parisului. VIDEO

10-09-2025 | 10:22
Proteste Franța
Franţa se confruntă cu o zi agitată miercuri, în urma apelului „Blocăm tot", care a apărut pe reţelele sociale şi care va fi un indicator al furiei sociale într-o ţară aflată în plină criză politică.

Claudia Alionescu

Blocaje ale infrastructurilor de transport, ale locurilor simbolice sau ale liceelor, demonstraţii, „greva cardurilor bancare” (plăţi exclusiv numerar) sunt câteva dintre modalităţile în care protestatarii au de gând să „blocheze tot”.

În urma numirii lui Sébastien Lecornu în locul lui François Bayrou, care tocmai a fost înlăturat de la Matignon, şi cu opt zile înaintea unei mobilizări sindicale, o mulţime de acţiuni sunt planificate încă din zori în metropole, în oraşele mici şi în mediul rural. Dar amploarea mobilizării rămâne incertă.

În Savoia, de exemplu, mobilizarea se desfăşura dimineaţă fără probleme, deşi mai mult de o sută de persoane pe biciclete încetineau traficul circulând în jurul sensurilor giratorii din centrul oraşului Chambéry, relatează Le Figaro.

belgia
Continuă protestele fermierilor din Belgia. Protestatarii blochează livrările, iar comercianții rămân fără marfă

La Lyon, se înregistrat o tentativă de blocare a cheiului Victor-Augagneur, în timp ce şoferii încearcau să îşi facă loc spre serviciu. Se scandau sloganuri precum „Macron, demisionează”.

80.000 de jandarmi şi poliţişti sunt mobilizaţi şi „niciun blocaj” nu va fi tolerat, a avertizat ministrul demisionar de interne, Bruno Retailleau.

Prefectul poliţiei din Paris, Laurent Nuñez, a declarat că se aşteaptă la o acţiune „dură”, deoarece mişcarea a fost „preluată de extrema stângă", dar el nu crede că acţiunea va mobiliza „societatea civilă”.

Încă de luni seară, 11.000 de persoane s-au adunat în faţa primăriilor din Franţa pentru „a-şi lua rămas bun” de la François Bayrou, potrivit unei surse din cadrul poliţiei, dând astfel un indiciu al mobilizării.

Această mişcare are loc, de asemenea, într-o atmosferă specială, deoarece predarea de putere între fostul ocupant al Matignonului şi succesorul său, Sébastien Lecornu, urmează să aibă loc la prânz.

Potrivit unui bilanţ al Prefecturii poliţiei din Paris până la ora locală 8:25 (9:25, ora României), 75 de persoane au fost reţinute miercuri în Paris şi în împrejurimi.

Situaţia este în evoluţie.

Polonia a doborât mai multe drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Armata poloneză, în alertă maximă

Sursa: News.ro

macron, Franta, proteste, criza politica

Proteste uriașe în Franța faţă de numirea lui Michel Barnier în funcţia de premier. Macron, acuzat că „a furat” alegerile
Stiri externe
Proteste uriașe în Franța faţă de numirea lui Michel Barnier în funcţia de premier. Macron, acuzat că „a furat” alegerile

Zeci de mii de persoane au ieşit sâmbătă în stradă în Franţa pentru a protesta faţă de numirea lui Michel Barnier în funcţia de premier, stânga acuzându-l pe Emmanuel Macron că „a furat alegerile” prin numirea unui politician de centru-dreapta.

Continuă protestele fermierilor din Belgia. Protestatarii blochează livrările, iar comercianții rămân fără marfă
Stiri externe
Continuă protestele fermierilor din Belgia. Protestatarii blochează livrările, iar comercianții rămân fără marfă

Dacă în Franța fermierii au renunțat la proteste, iar tractoarele s-au retras de pe șosele în Belgia vecină o parte dintre agricultori își continuă acțiunile și în acest sfârșit de săptămână.  

A patra noapte de proteste în Franţa, după uciderea tânărului Nahel de poliție. Aproape 1000 de arestări
Stiri externe
A patra noapte de proteste în Franţa, după uciderea tânărului Nahel de poliție. Aproape 1000 de arestări

Potrivit celui mai recent bilanţ al Ministerului de Interne, 994 de persoane au fost arestate, vineri seară, în legătură cu revoltele care au izbucnit după moartea lui Nahel.

VIDEO. A doua noapte de proteste violente în Franța, după uciderea tânărului de 17 ani. 150 de persoane arestate
Stiri externe
VIDEO. A doua noapte de proteste violente în Franța, după uciderea tânărului de 17 ani. 150 de persoane arestate

Preşedintele francez Emmanuel Macron a convocat joi dimineaţă o celulă interministerială de criză în urma unei noi nopţi de violenţe, ca reacţie la moartea unui adolescent ucis de un poliţist în timpul unui control rutier, a anunţat preşedinţia.

Noi proteste violente în Franța. Restaurantul parizian La Rotonde, frecventat de Emmanuel Macron, incendiat de manifestanți
Stiri externe
Noi proteste violente în Franța. Restaurantul parizian La Rotonde, frecventat de Emmanuel Macron, incendiat de manifestanți

Este o nouă zi de proteste şi greve la nivel naţional în Franţa din cauza reformei controversate a pensiilor, iar primele incidente au izbucnit deja la Paris, în cursul după-amiezii.

LIVE: „Trebuie să ia naștere o nouă Europă”. Ursula von der Leyen a anunțat obiectivele UE: apărare, tehnologii și energie
Stiri externe
LIVE: „Trebuie să ia naștere o nouă Europă”. Ursula von der Leyen a anunțat obiectivele UE: apărare, tehnologii și energie

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține în acest moment un discurs în Parlamentul European despre starea Uniunii, în care prezintă principalele priorităţi şi viziunea UE pentru anul următor.

Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Varşovia ar putea invoca Articolul 4 al NATO
Stiri externe
Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Varşovia ar putea invoca Articolul 4 al NATO

Noapte albă la granița estică a NATO, în Polonia, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării. Varșovia ar putea invoca articolul 4 NATO după acest incident.

Guvernul se digitalizează ca să poată reduce deificitul. Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, ca în Estonia
Stiri Economice
Guvernul se digitalizează ca să poată reduce deificitul. Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, ca în Estonia

Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, în timp real, de pe o platformă online. De anul viitor, România va avea o astfel de aplicație de planificare bugetară, spune ministrul Finanțelor, după o discuție cu Banca Mondială.

