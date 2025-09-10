„Blocăm tot”. Franța se confruntă miercuri cu proteste masive, iar zeci de persoane au fost reținute în zona Parisului. VIDEO

Franţa se confruntă cu o zi agitată miercuri, în urma apelului „Blocăm tot", care a apărut pe reţelele sociale şi care va fi un indicator al furiei sociale într-o ţară aflată în plină criză politică.

Blocaje ale infrastructurilor de transport, ale locurilor simbolice sau ale liceelor, demonstraţii, „greva cardurilor bancare” (plăţi exclusiv numerar) sunt câteva dintre modalităţile în care protestatarii au de gând să „blocheze tot”.

În urma numirii lui Sébastien Lecornu în locul lui François Bayrou, care tocmai a fost înlăturat de la Matignon, şi cu opt zile înaintea unei mobilizări sindicale, o mulţime de acţiuni sunt planificate încă din zori în metropole, în oraşele mici şi în mediul rural. Dar amploarea mobilizării rămâne incertă.

În Savoia, de exemplu, mobilizarea se desfăşura dimineaţă fără probleme, deşi mai mult de o sută de persoane pe biciclete încetineau traficul circulând în jurul sensurilor giratorii din centrul oraşului Chambéry, relatează Le Figaro.

???? BREAKING: French far-left militants are clashing with riot police outside the Ministry of Interior, threatening to “block the country” with violent protests today. Tensions surge in France—stay safe and stay updated. ???????? #France #Protests #BreakingNews pic.twitter.com/EPVPvImmxr — ceanpolitics (@ceanglobal) September 10, 2025

La Lyon, se înregistrat o tentativă de blocare a cheiului Victor-Augagneur, în timp ce şoferii încearcau să îşi facă loc spre serviciu. Se scandau sloganuri precum „Macron, demisionează”.

80.000 de jandarmi şi poliţişti sunt mobilizaţi şi „niciun blocaj” nu va fi tolerat, a avertizat ministrul demisionar de interne, Bruno Retailleau.

Prefectul poliţiei din Paris, Laurent Nuñez, a declarat că se aşteaptă la o acţiune „dură”, deoarece mişcarea a fost „preluată de extrema stângă", dar el nu crede că acţiunea va mobiliza „societatea civilă”.

Încă de luni seară, 11.000 de persoane s-au adunat în faţa primăriilor din Franţa pentru „a-şi lua rămas bun” de la François Bayrou, potrivit unei surse din cadrul poliţiei, dând astfel un indiciu al mobilizării.

Această mişcare are loc, de asemenea, într-o atmosferă specială, deoarece predarea de putere între fostul ocupant al Matignonului şi succesorul său, Sébastien Lecornu, urmează să aibă loc la prânz.

Potrivit unui bilanţ al Prefecturii poliţiei din Paris până la ora locală 8:25 (9:25, ora României), 75 de persoane au fost reţinute miercuri în Paris şi în împrejurimi.

Situaţia este în evoluţie.

