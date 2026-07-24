Conform acestora, decizia a fost aprobată de 82 din cele 125 de ţări reprezentate; Franţa, Norvegia şi Olanda anunţaseră public că susţin demiterea.

Khan, în vârstă de 56 de ani, fusese acuzat de agresiune sexuală asupra unei subordonate - faptă pe care nu a recunoscut-o.

În mai 2025, el se autosuspendase din funcţie în aşteptarea rezultatului anchetei. În iunie anul acesta, cei 21 de membri ai Biroului Adunării l-au suspendat din nou şi au convocat şedinţa excepţională de vineri, de la sediul ONU din New York, cu precizarea că decizia lor nu este un indiciu privind "rezultatul final" al dosarului.

Procurorul şi alţi 10 oficiali ai CPI au fost sancţionaţi de SUA după ce au deschis o anchetă privind presupuse crime de război comise de Israel în Fâşia Gaza. În 2024, el a obţinut mandate de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu şi al fostului ministru israelian al apărării Yoav Gallant, precum şi ale unor lideri ai organizaţiei islamiste palestiniene Hamas, ucişi ulterior de israelieni.

După ce CPI a emis un mandat de arestare pentru preşedintele rus Vladimir Putin în 2023, Khan a fost condamnat în contumacie de o instanţă din Rusia în 2025.