Prinţul Harry, copleşit de emoţie. Secretul dezvăluit la un eveniment dedicat copiilor bolnavi

Prinţul Harry a fost copleşit de emoţii marţi, la Londra, la un eveniment dedicat copiilor grav bolnavi, în momentul în care a vorbit despre perioada în care Meghan Markle era însărcinată.

Harry, însoţit de soţia sa Meghan, s-a arătat extrem de emoţionat în timp ce rostea un discurs la Premiile WellChild, reamintindu-şi un moment trăit în urmă cu un an când Meghan era însărcinată.

"Eu și soția mea suntem extrem de recunoscători că putem să ne alăturăm vouă încă o dată, după un an, și că suntem într-un loc împreună că ființe atât de minunate. Prezența noastră aici este și mai importantă acum, după ce am devenit tată. Anul trecut, când eu și soția sa am venit aici, știam că vom avea un copil. Nimeni altcineva nu mai știa la acel moment, dar noi știam", a precizat prințul Harry, moment în care aceasta a fost cuprins de emoții.

Încercând să-şi stăpânească lacrimile, prinţul Harry, al şaselea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, şi-a aţintit privirea spre podea şi a fost îmbărbătat de gazda evenimentului, Gaby Roslin, înainte ca publicul să înceapă să aplaude.

"Îmi pare rău", a spus el zâmbind înainte de a continua.

"Îmi amintesc că i-am strâns mâna lui Meghan, gândindu-ne amândoi cum ar fi să devenim părinţi într-o bună zi şi, chiar mai mult, cum ar fi să facem tot ceea ce ne stă în putere pentru a ne proteja şi ajuta copilul dacă el s-ar naşte cu probleme sau s-ar îmbolnăvi la un moment dat. Şi acum, în calitate de părinţi, aflându-ne aici şi vorbind cu voi, sunt extrem de mişcat într-un mod pe care nu l-aş fi putut înţelege niciodată dacă nu aş fi avut şi eu un copil", a precizat prinţul Harry, informează Metro.co.uk.