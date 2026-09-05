Însă, cel puțin șase luni de acum încolo, pe locul conducătorului auto se va afla un om, care va putea prelua controlul în cazul în care sistemul autonom are probleme.

Taxiurile care se conduc singure vor fi alocate în funcție de proximitate, în cazul în care clientul nu solicită expres o mașină condusă de om.

Sarfraz Maredia, șef divizie Uber: „Dacă preferați o cursă cu un șofer uman, puteți refuza opțiunea vehiculului autonom, iar noi vă vom aloca în schimb un șofer uman.”

Într-o primă etapă, locul de la volan nu rămâne gol, ci va fi ocupat de un șofer care poate interveni la nevoie. Prezența lui chiar a fost utilă, spune jurnalistul britanic care a testat serviciul.

Rowland Manthorpe, corespondent Sky News: „Am văzut cum o mașină autonomă a făcut o greșeală de circulație pe o șosea din Londra. Iar șoferul a trebuit să preia controlul. Ce am văzut mi-a zdruncinat încrederea în capacitatea acestor mașini de a face față situației.”

Reporter: „E sigur să avem aceste mașini pe șosea?”

Kaity Fischer, vicepreședinte: „Absolut. Încă nu se pot deplasa fără șofer, de aceea există un om care supraveghează fiecare cursă.”

Când l-a transportat pe jurnalistul postului Sky News, mașina autonomă a dat peste două proteste de stradă. Mai multe artere erau închise.

Rowland Manthorpe, corespondent Sky News: „Am privit înregistrarea video a deplasării și am observat că mașina a încercat să facă la dreapta și să spargă blocada, în timp ce alte mașini o ocoleau. Ar fi putut fi un moment periculos dacă la volan nu se afla șoferul pentru situații de urgență.”

Totuși, autoturismul a reacționat bine într-un mediu urban aglomerat, în care a întâlnit polițiști călare și chiar un accident în care a fost implicat un autobuz.

Alex Kendall, co-founder și director, Wayve: „Tocmai am încetinit pentru câțiva bicicliști care ne-au tăiat calea. Acum ne-am încadrat într-un spațiu pentru a vira la stânga. Este un mediu rutier foarte puțin structurat. Inteligența artificială trebuie să analizeze și să reacționeze permanent la tot ce se întâmplă în jurul nostru, pentru a se asigura că deplasarea este una sigură.”

Reprezentanții companiei de transport spun că șoferii vor rămâne în mașinile autonome între șase luni și un an. În Statele Unite, serviciile pentru taxiurile autonome sunt disponibile în 14 orașe.