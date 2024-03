Primele imagini cu distrugerea unui sistem HIMARS de către armata rusă în Ucraina, după doi ani de încercări VIDEO

Primile imagini au fost surprinse de o dronă rusă, care focalizează sistemul HIMARS cu roți și vehiculele sale de sprijin lângă un șir de copaci în Nikanorivka, în regiunea Donețk din estul Ucrainei, la aproximativ 64 de kilometri de linia frontului, scrie Forbes.

O rachetă – posibil o Iskander hipersonică lansată de la sol – a lovit lângă HIMARS, dând foc lansatorului de 17 tone și distrugând, aparent, una dintre rachetele sale M30/31 de 227 de milimetri.

The first footage of the confirmed destruction of a US-supplied M142 HIMARS launcher in service of the Armed Forces of Ukraine by the Russian military.

