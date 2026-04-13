Medvedev, cunoscut pentru pozițiile sale categorice, a comentat luni blocada impusă de SUA asupra Strâmtorii Ormuz și criza din Orientul Mijlociu.

„În timp ce multe țări doresc deblocarea Strâmtorii Hormuz, Casa Albă a decis să o blocheze. Blocare = deblocare? Personajele negative ale lui Orwell revin cu forțe noi. Ce urmează? Desigur, războiul este pace...”, a scris el pe X.

Totuși, președintele SUA, Donald Trump, a menționat posibilitatea ajungerii la un acord cu Iranul, avertizând în același timp Teheranul cu privire la consecințele în cazul în care nu se va ajunge la o soluție până la expirarea armistițiului, pe 21 aprilie.