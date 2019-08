Prima economie a lumii, în pragul recesiunii. Soluțiile analizate la Casa Albă

Potrivit cotidianului Washington Post, citat de AFP, responsabilii de la Casa Albă studiază mai multe măsuri pentru a stimula economia americană, printre care şi o scădere temporară a impozitelor pe salarii, în ideea de a îmbunătăţi puterea de cumpărare a lucrătorilor.

La rândul său, cotidianul New York Times susţine că SUA ar putea, de asemenea, să renunţe la noile tarife vamale impuse de administraţia Trump pentru importurile de produse chineze, în contextul războiului comercial cu Beijingului.

