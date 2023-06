Prigojin nu i-a răspuns lui Putin la telefon, apoi a înjurat jumătate de oră încontinuu. ”Putem să-l ucidem, nu e o problemă”

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a dezvăluit marţi noi informaţii despre discuţiile pe care le-a purtat cu omologul său rus Vladimir Putin şi cu şeful grupării paramilitare ruse Wagner Evgheni Prigojin în weekend, după ce a subliniat că a jucat un rol determinant în oprirea rebeliunii mercenarilor în Rusia, sâmbătă, relatează CNN, potrivit News.

Lukaşenko spune, citat de presa belarusă de stat, că a discutat la telefon cu Putin sâmbătă, la ora locală 10.00 (şi ora României), despre criza din sudul Rusiei, care lua amploare.

El dezvăluie că i-a spus lui Putin să nu-l asasineze pe Prigojin în timpul rebeliunii.

Lukashenko stitching Putin up like a kipper today - here he explains how he supposed talked Putin down from killing Prigozhin. “I said to Putin, yes we could take him out, it wouldn’t be a problem, if it doesn’t work the first time then the second. I told him: don’t do this” pic.twitter.com/JcS8lyp0uf

”I-am spus lui Putin: putem să-l ucidem, nu e o problemă. Fie la prima încercare, fie la a doua. Dar i-am spus: nu o face”, a declarat Lukaşenko în faţa un or oficiali belaruşi, potrivit unei înregistrări video difuzată pe un canal Telegram apropiat preşedinţiei belaruse, Poul Pervogo.

Putin i-a mulţumit în mai multe rânduri lui Lukaşenko pentru medierea sa în această rebeliune, cea mai gravă lovitură aplicată autorităţii sale în cei peste 20 de ani de când se află la putere în Rusia.

”Cel mai periculos lucru, aşa cum îl înţelegeam eu, nu era situaţia aşa cum era ea, ci cum putea evolua şi consecinţele ei. Mi-am dat seama că era o decizie greu de luat - de a distruge. I-am sugerat lui Putin să nu se grăbească. Hai să vorbim cu Prigojin, cu comandanţii lui”, a rememorat Lukaşenko acele discuţii cu liderul de la Kremlin.

El a declarat că Putin i-a spus, atunci, că Prigojin nu răspundea la telefon.

⚡️⚡️ LUKASHENKO’S ???????? SPEECH

???? Per Wagnerites “I understood: a harsh decision had been made - to wipe them all out [kill them all]. I suggested that Putin take his time.”

I said, “Let’s talk with Prigozhin, with his commanders.”

Putin said Prigozhin “doesn’t even pick up… pic.twitter.com/XbR2OITDAj