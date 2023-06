Avertismentul unui fost ofițer KBG: Putin va face tot posibilul pentru ca Prigojin să dispară

Un avion de tip business Embraer Legacy 600 cu indicativul „RA-02795” folosit de liderul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a aterizat marți dimineață, la ora 07:40, la baza militară Maciulișci, din sudul Minskului, Belarus, după ce a decolat din regiunea rusă Rostov, potrivit NOEL Reports.

Journalists are gathering at Palace of Independence in Minsk where Lukashenko will give a press conference. Most likely about his role in the mediation between Putin and Prigozhin.