Președintele sârb recunoaște deținerea de rachete supersonice chinezești. „Avem un număr important şi vom avea şi mai multe”

Aceste imagini, care au început să circule la începutul săptămânii pe reţelele sociale şi pe blogurile specializate în probleme de apărare, arată ceea ce par a fi CM-400AKG, rachete produse de China, montate pe MiG-29, avioane de fabricaţie rusă.

„Avem lucruri pe care nu le arătăm. Avem un număr important şi vom avea şi mai multe”, a declarat Vucic la televiziunea naţională sârbă, întrebat despre acest subiect.

Şeful statului a refuzat să ofere mai multe detalii despre aceste aparate, subliniind doar că sunt „extrem de costisitoare” şi „extrem de eficiente”.

Experţii consideră că această rachetă, prezentată ca versiunea pentru export a modelului chinezesc YJ-12, ar putea atinge o viteză practic hipersonică.

Serbia, candidată la aderarea la UE, este una dintre puţinele ţări din Balcanii de Vest care nu este membră a NATO şi a investit masiv în apărarea sa pentru a-şi „păstra neutralitatea”.

Cea mai recentă achiziţie cunoscută este cea a 12 avioane de vânătoare Rafale, fabricate în Franţa, o comandă în valoare totală de 2,7 miliarde de euro.

Serbia întreţine, de asemenea, relaţii strânse cu Rusia, de la care a cumpărat deja arme.

Într-o regiune care a fost sfâşiată de război în anii 1990, imaginile avionului sârb echipat cu noile rachete au stârnit reacţii în celelalte state care au rezultat din fosta Iugoslavie. Prim-ministrul croat, Andrej Plenkovic, a anunţat că va alerta Alianţa Nord-Atlantică, din care face parte ţara sa, cu privire la „acest tip de armament, nou în arsenalul armatei sârbe”.

Deşi Serbia nu este membră a NATO, Aleksandar Vucic a afirmat că Belgradul întreţine relaţii bune cu această organizaţie şi „va face totul” pentru a le menţine.

„Tot ceea ce facem are ca scop apărarea ţării noastre”, a insistat Aleksandar Vucic.