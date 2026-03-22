Deși Lula da Silva nu l-a menționat pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, în declarațiile sale, el a făcut aluzie la măsurile luate de administrația Trump, printre care răpirea liderului venezuelean Nicolás Maduro, din 3 ianuarie, și blocada asupra aprovizionării cu combustibil a Cubei.

„Nu este posibil ca cineva să creadă că deține alte țări”, a declarat Lula, într-o aparentă referire la politica Statelor Unite, conform Al Jazeera.

„Ce fac acum cu Cuba? Ce au făcut cu Venezuela? Este asta democrație?”

Lula a făcut aceste declarații în cadrul summitului de sâmbătă al Comunității Statelor din America Latină și Caraibe (CELAC), care a inclus un forum la nivel înalt cu delegați din Africa.

El le-a spus delegaților că țările lor au fost deja jefuite de aur, argint, diamante și minerale.

„După ce ne-au luat tot ce aveam, acum vor să dețină mineralele esențiale și pământurile rare pe care le avem”, a spus Lula, fără a specifica cine ar putea fi acești „ei”. „Vor să ne colonizeze din nou.”

Președintele brazilian de stânga a criticat, de asemenea, războiul în curs lansat de SUA și Israel împotriva Iranului.

El a făcut o paralelă între acel conflict, care a început pe 28 februarie, și războiul din Irak condus de SUA, care a început în 2003 sub pretextul eliminării „armelor de distrugere în masă”.

„Iranul a fost invadat sub pretextul că construia o bombă nucleară”, a spus Lula, înainte de a trece la campania SUA din Irak, care a dus la răsturnarea liderului irakian Saddam Hussein.

„Unde sunt armele chimice ale lui Saddam Hussein? Unde sunt? Cine le-a găsit?”, s-a întrebat retoric Lula.

Doctrina Monroe

Istoria intervențiilor Washingtonului în America Latină datează de peste 200 de ani, de pe vremea când președintele de atunci, James Monroe, a declarat că acest continent face parte din sfera de influență a Statelor Unite.

Deși implicarea deschisă și pe scară largă a Statelor Unite în regiune s-a estompat în mare parte după Războiul Rece, Trump a reînviat această tradiție.

De la preluarea mandatului anul trecut, Trump a lansat atacuri navale împotriva unor presupuși traficanți de droguri din Caraibe, a ordonat un blocaj naval asupra exporturilor de petrol din Venezuela și s-a implicat în politica electorală din Honduras și Argentina.

Trump a impus anul trecut o taxă vamală de 50% asupra mărfurilor braziliene, invocând ca motiv procesul împotriva fostului președinte al țării, Jair Bolsonaro. SUA au manifestat, de asemenea, un interes deosebit pentru zăcămintele de pământuri rare din Brazilia.

Apoi, pe 3 ianuarie, forțele americane l-au răpit și l-au arestat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, transportându-l cu avionul la New York pentru a fi judecat sub acuzații de trafic de droguri și arme.

Deși astfel de acțiuni i-au încântat pe liderii de dreapta de pe întreg continentul, ele au stârnit temeri în rândul politicienilor de stânga, care și-au exprimat îngrijorarea profundă față de ceea ce consideră a fi o formă de intimidare din partea Statelor Unite.

„Nu putem permite nimănui să se amestece și să încalce integritatea teritorială a fiecărei țări”, a declarat Lula sâmbătă.

Frustrare față de ONU

Lula, care a declarat că va candida pentru un al patrulea mandat, neconsecutiv, la viitoarele alegeri din octombrie din Brazilia, a criticat, de asemenea, Organizația Națiunilor Unite pentru incapacitatea sa de a opri multiple conflicte din întreaga lume.

„Ceea ce asistăm este eșecul total și absolut al Organizației Națiunilor Unite”, a afirmat el, făcând referire la situațiile din Gaza, Ucraina și Iran.

El a solicitat, încă o dată, reformarea Consiliului de Securitate al ONU, care are mandatul de a asigura pacea și securitatea internațională. Totuși, acesta nu a reușit să oprească conflictele majore din cauza dreptului de veto al celor cinci membri permanenți ai săi: China, Franța, Rusia, Regatul Unit și Statele Unite.

De zeci de ani se fac eforturi pentru reformarea Consiliului de Securitate. Dar toate au eșuat.

Președintele columbian Gustavo Petro, pe care Administrația pentru Combaterea Drogurilor din SUA l-a desemnat „țintă prioritară”, a susținut condamnarea ONU exprimată de Lula.

Organismul „acționează în impotență, iar acesta nu este scopul pentru care a fost creat. A fost creat după cel de-al Doilea Război Mondial tocmai pentru a preveni războaiele. Și totuși, ceea ce avem astăzi este război”, a declarat Petro la summit.

Însă lumea are nevoie de ONU pentru a oferi soluții climatice și a combate încălzirea globală, a spus Petro: „Cu cât problemele umanității devin mai grave, cu atât mai puține instrumente avem la dispoziție pentru a acționa colectiv. Iar această cale duce doar spre barbarie.”

Relativ puțini președinți și prim-miniștri din America Latină și Caraibe au participat la summitul din Columbia, un semn al diviziunilor profunde ale continentului.

Printre cei prezenți s-au numărat președinții Braziliei, Uruguayului, Burundi și Columbiei, precum și prim-miniștrii Guyanei și Saint Vincent și Grenadine, alături de viceminiștri, miniștri de externe și ambasadori.