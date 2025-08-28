Preşedintele belarus Lukaşenko admite că guvernează cu metode dictatoriale

28-08-2025 | 15:43
aleksandr lukasenko
Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, ce conduce această ţară cu mână de fier din anul 1994, a recunoscut joi că foloseşte metode autoritare şi dictatoriale, dar s-a scuzat afirmând că nu poate proceda altfel, relatează agenţia EFE.

"Nu am dorit să guvernez în mod autoritar, dictatorial. Dar până acum nu am putut proceda altfel", a spus el, potrivit canalului de Telegram al serviciului de presă al preşedinţiei belaruse.

Considerat mult timp ultimul dictator al Europei, Lukaşenko nu a ezitat să folosească forţa pentru a înăbuşi manifestaţiile opoziţiei sprijinite de Occident, care a contestat realegerea sa în urma scrutinului prezidenţial din august 2020.

Lukaşenko a scos în afara legii toate partidele şi mişcările de opoziţie, iar numărul deţinuţilor politici este în prezent de circa 1.300, potrivit activiştilor, dar unii au dintre aceştia au fost graţiaţi. Mulţi dintre liderii opozanţi s-au autoexilat, la fel şi sute de activişti şi participanţi la protestele din august 2020.

Aliat al preşedintelui rus Vladimir Putin, căruia i-a permis în 2022 să folosească teritoriul belarus pentru lansarea invaziei asupra Ucrainei, Lukaşenko a fost reales în ianuarie anul acesta cu peste 86% din voturi pentru al şaptelea mandat prezidenţial consecutiv.

Totuşi, Lukaşenko a iniţiat în ultimele luni un proces de normalizare a relaţiilor cu SUA şi a avut inclusiv o discuţie telefonică cu preşedintele american Donald Trump, înaintea summitului dintre acesta şi Putin desfăşurat pe 15 august în Alaska.

Sursa: Agerpres

Fostul ministru polonez al Sănătăţii Adam Niedzielski a fost internat la spital miercuri, după ce a fost agresat în Siedlce. Autorităţile consideră că atacul este legat de rolul său în gestionarea politicilor pandemice COVID, conform POLITICO.

