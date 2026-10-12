Cei doi "au pus la punct noi modele macroeconomice care au îmbunătăţit capacitatea noastră de a pune în practică politici de stabilizare eficiente. Graţie acestor modele, măsuri bugetare şi monetare adoptate la momentul oportun pot atenua maximele şi minimele activităţii economice", a explicat comitetul Nobel, potrivit Agerpres.

În loc să îşi bazeze modelele pe relaţiile statistice între variabile macroeconomice, precum inflaţia, producţia sau consumul, Robert Hall şi Michael Woodford au ales să îşi construiască modelele pe fundamentele macroeconomice. Această abordare se bazează în special pe înţelegerea modului în care gospodăriile şi companiile, prin acţiunile lor individuale, influenţează economia.

Care e valoarea premiului Nobel

Premiul Nobel pentru Economie a fost instituit în anul 1968 de Banca Centrală a Suediei şi a fost decernat prima dată în 1969. Premiul este finanţat de Banca Centrală a Suediei, spre deosebire de celelalte premii, care sunt finanţate de Fundaţia Nobel.

Valoarea premiului Nobel este de 12 milioane de coroane suedeze (1,2 milioane de dolari).

Anul trecut, Premiul Nobel pentru Economie a fost decernat unui trio format din americanul Joel Mokyr, francezul Philippe Aghion şi canadianul Peter Howitt pentru studiile lor cu privire la impactul inovaţiei asupra creşterii economice.

Majoritatea laureaţilor de până acum provin din Statele Unite. Doar trei femei au câştigat Premiul Nobel pentru Economie, cea mai recentă fiind Claudia Goldin, în 2023, pentru cercetările sale privind modul în care genul a influenţat remunerarea şi ocuparea forţei de muncă în Statele Unite, de-a lungul timpului.

Anunţarea câştigătorului Premiului Nobel pentru Economie încheie seria anunţurilor din acest an. Premiile Nobel pentru medicină, fizică, chimie, literatură şi pace au fost anunţate săptămâna trecută.