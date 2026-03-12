Creşterea este alimentată de temerile privind aprovizionarea cu petrol, în contextul războiului dintre Statele Unite şi Israel, pe de o parte, şi Iran, pe de altă parte.

Un galon de benzină este o unitate de măsură pentru volum, utilizată în principal în SUA, echivalentă cu 3,785 litri (galonul american standard).

Perturbările exporturilor de petrol din Orientul Mijlociu prin Strâmtoarea Ormuz au dus la o creştere rapidă a preţurilor combustibililor la nivel global, ceea ce riscă să afecteze bugetele consumatorilor şi să încetinească activitatea economică.

Analiştii spun că scumpirea benzinei ar putea deveni şi un risc politic pentru preşedintele american Donald Trump şi Partidul Republican înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, în condiţiile în care una dintre promisiunile-cheie ale campaniei sale din 2024 a fost reducerea costurilor energiei.

”Undele de şoc geopolitice nu au nevoie de luni pentru a ajunge în portofelul oamenilor, ci doar de câteva zile. Simţi presiunea exact în momentul în care îţi alimentezi maşina”, a declarat William Stern, director executiv al companiei americane de finanţare pentru întreprinderi mici Cardiff.

Preţul mediu al benzinei în SUA a crescut cu aproape 60 de cenţi de la decizia lui Donald Trump de a se alătura Israelului în atacurile asupra Iranului, pe 28 februarie, ajungând miercuri la 3,58 dolari pe galon.

Creşterea de aproximativ 20% în doar 11 zile este comparabilă cu saltul înregistrat în urmă cu patru ani, după invazia Rusiei în Ucraina.

Specialiştii estimează că scumpirile ar putea continua în zilele următoare, după ce alte nave au fost atacate miercuri în Strâmtoarea Ormuz.

Preţurile benzinei pe pieţele angro au crescut deja cu două cifre, potrivit lui Denton Cinquegrana, analist-şef pentru petrol la Oil Price Information Service. De regulă, modificările preţurilor angro se reflectă la pompă chiar în ziua următoare.

Preţurile petrolului, care reprezintă cea mai mare componentă a costului combustibilului, au continuat să crească miercuri, cu aproape 5%, în pofida propunerii Agenţiei Internaţionale pentru Energie de a elibera 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice.

Anunţul a ridicat însă numeroase întrebări, deoarece nu a fost precizat ce state vor contribui la eliberarea acestor volume şi în ce calendar.

În acelaşi timp, piaţa americană intră în perioada de trecere la benzina de vară, care arde mai curat, dar este mai costisitoare de produs, ceea ce ar putea împinge preţurile şi mai sus în perioada următoare.