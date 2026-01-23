Poliția germană a arestat joi trei persoane într-un hangar de aeronave care găzduiește avionul privat al cancelarului Friedrich Merz, în vestul Germaniei, scrie Yahoo News, care preia agenția germană de știri dpa.

Se crede că două femei și un bărbat, în vârstă de 23, 28 și 56 de ani, au încercat să avarieze avionul, au declarat procurorii din orașul natal al lui Merz, Arnsberg. Aceștia au fost arestați pentru încălcarea proprietății după ce au obținut acces neautorizat pe aerodromul Arnsberg-Menden peste noapte.

Merz, care a preluat funcția în mai anul trecut, este un pilot pasionat și își ține avionul privat în Arnsberg, la aproximativ 400 de kilometri sud-vest de Berlin.

Activiștii spun că au vrut să țină la sol avionul lui Merz

Ofițerii de poliție au devenit suspicioși când un șofer a cerut indicații către un aerodrom din zonă. Ulterior, a fost identificat ca un activist de stânga cunoscut, iar poliția și-a îndreptat atenția către aerodromul care găzduiește avionul lui Merz, ceea ce a dus la arestarea celor trei cetățeni germani.

Un grup numit Resistance Collective a revendicat responsabilitatea pentru tentativa de complot, spunând că a „încercat să țină la sol avionul privat al lui Friedrich Merz ca parte a unei acțiuni de protest”.

