Guvernul portughez a decis, vineri, să prelungească o măsură excepțională de reducere a taxelor pe combustibil, pentru a limita creșterea prețurilor la pompă provocată de conflictul din Orientul Mijlociu, în pofida reticențelor Bruxelles-ului, informează AFP.

„Având în vedere evoluția prețurilor combustibililor, Guvernul va aplica o nouă reducere temporară care va reprezenta o economie reală de 1,8 cenți pe litru de motorină și 3,3 cenți pe litru de benzină”, începând de luni, a anunțat Ministerul Finanțelor într-un comunicat.

Fără această reducere, prețurile la pompă ar fi crescut luni cu 9,8 cenți pe litru de motorină și cu 10,5 cenți pe litru de benzină, a precizat Ministerul Finanțelor.

Guvernul ajustează taxele pentru a limita creșterea prețurilor

Guvernul de la Lisabona a recurs încă de săptămâna trecută la acest mecanism, care constă în ajustarea taxelor pe combustibil atunci când creșterea prețului depășește 10 cenți pe litru față de prețurile medii din săptămâna precedentă.

Portugalia a mai luat o măsură similară în 2022, în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Antonio Leitão Amaro, a recunoscut că Portugalia folosește acest mecanism „față de care Bruxelles-ul este oarecum reticent”, în condițiile în care consideră că acest tip de măsură poate submina eforturile de reducere a consumului de combustibili fosili.

Prețul petrolului a trecut de 100 de dolari pe baril

„Statul nu poate profita de creșterea prețurilor combustibililor. Facem această reducere pentru că este necesară, chiar și în ciuda referințelor repetate din partea Comisiei Europene și a apelurilor sale de a o abandona”, a explicat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului, la finalul ședinței Executivului.

Prețul țițeiului a crescut vertiginos de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie, și a depășit pragul de 100 de dolari pentru prima dată după luna august 2022.

Aprovizionarea globală cu petrol este redusă, în special din cauza blocării Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă strategică prin care trece o cincime din petrolul mondial.