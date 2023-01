Polonia va trimite Ucraina alte 60 de tancuri modernizate: „Încercăm să avem un rol conducător prin puterea exemplului”

În tot acest timp, oficialii de la Kremlin susțin că Statele Unite pot opri războiul din Ucraina printr-o simplă "comandă", dar au ales, în schimb, să pompeze tot mai multe arme. Pe de altă parte, în cel mai recent atac, rușii au folosit inclusiv rachete hipersonice Kinjal, care nu pot fi interceptate de apărarea anti-aeriană ucraineană.

Nu doar la Bahmut, în estul Ucrainei, se dau lupte înverșunate. De câteva zile, rușii atacă în valuri orașul fortificat Vuledar, tot în regiunea Donețk. Îl vizează ambele tabere care încearcă să obțină un avantaj înaintea așteptatelor ofensive din primăvară.

Rușii au trimis în zonă brigăzi de elită: parașutiști și infanterie marină. Este un semn că orașul are o importanță strategică pentru Moscova. Dacă este cucerit de ruși, ucrainenii nu mai pot pune în pericol calea ferată care leagă Crimeea de restul Rusiei.

Într-o casă din Bhamut se ascund operatorii dronelor dintr-o unitate ucraineană de recunoaștere. Pozițiile cele mai avansate ale rușilor sunt la mai puțin de doi kilometri.

Igor, operator drone: „Coordonăm artileria noastră și loviturile cu mortiere. Ridicăm drona și identificăm posibile ținte inamice. Țintele pot fi: infanterie, vehicule militare, puncte de comandă. Apoi transmitem imaginea video în direct către unitățile noastre de artilerie”.

Tot imaginile luate din drone arată dacă loviturile artileriei sunt sau nu eficiente.

Însă, și rușii folosesc drone pe câmpul de luptă.

Igor, operator drone: „Acum vreo două săptămâni am fost atacați de o dronă kamikaze inamică. Eram în interiorul casei, pe poziții. Am fost urmăriți de inamic care ne-a lovit cu această dronă. Dar, Slavă Domnului, am scăpat, suntem cu toții vii și nevătămați. Dar echipamentul nostru a avut de suferit”.

Kremlin: Biden a ales calea de a pompa și mai multe arme în Ucraina

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Această agresiune rusă poate și ar trebui oprită doar cu arme adecvate. Statul terorist nu va înțelege altceva. Arme pe câmpul de luptă. Arme care ne protejează cerul. Noi sancțiuni împotriva Rusiei, adică arme politice și economice”.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Într-adevăr, dacă președintele Statelor Unite, dorește să pună capăt acestui conflict, o poate face foarte repede, folosind, să spunem așa, oportunitatea sa de a da efectiv ordine regimului de la Kiev. Este suficient ca regimul de la Kiev să primească instrucțiuni relevante de la Washington și toate acestea se pot încheia. În schimb, el (președintele Biden) a ales calea de a pompa și mai multe arme în Ucraina”.

Kremlinul a denunţat "angajamentul direct" al Occidentului în conflict prin promisiunea de a livra Ucrainei tancuri germane si americane.

Berlinul neagă constant că este parte a războiului din Ucraina.

Dar purtătoarea de cuvânt a ministerului de Externe de la Moscova a cerut explicații după o declarație a șefei diplomației germane, la Consiliul Europei de la Strasbourg.

Annalena Baerbock: „Luptăm într-un război împotriva Rusiei, nu între noi”.

Polonia nu lasă Ucraina la greu

„Dacă nu vrem ca Ucraina să fie înfrântă trebuie să fim foarte curajoși și deschiși în ceea ce privește susținerea Ucrainei", a spus premierul polonez Mateusz Morawiecki. Polonia s-a angajat sa trimită zeci de tancuri moderne Ucrainei.

Mateusz Morawiecki, premierul Poloniei: „În primul rând, încercăm să avem un rol conducător prin puterea exemplului. Polonia a trimis 250 de tancuri sau chiar mai multe în urmă cu un an, fiind prima țară care a făcut acest lucru. Suntem pregătiți chiar acum să trimitem 60 dintre tancurile noastre modernizate, 30 dintre ele fiind modele PT-91 (tanc principal de luptă fabricat în Polonia). La acestea se adaugă 14 tancuri Leopard 2 pe care le avem în posesia noastră”.

Rusia a lansat, joi, 70 de rachete în toată Ucraina, iar peste 20 NU au fost interceptate de apărarea antiaeriană. Dar în timp ce rachetele rusesești cădeau peste case și distrugeau infrastructura energetică din Ucraina ministrul de Externe al Ungariei cerea Consiliului de Securitate al ONU să intervină pentru a deschide negocieri de pace, pe motiv că războiul are un impact economic major asupra țării sale.

Peter Szijjarto, ministrul de Externe ungar: „Credem că, în loc să trimitem noi arme (în Ucraina), ar trebui să ne concentrăm asupra implementării unui armistițiu și să lansăm negocieri de pace”.

Viktor Orban, premierul Ungariei: „Dacă trimiți arme, dacă finanțezi întregul buget anual al uneia dintre părțile în război, dacă promiți transporturi de arme noi, arme din ce în ce mai moderne, atunci poți spune orice dorești. Dar, indiferent ce spui, ești în război”.

Ungaria vrea să blocheze orice tentativă a Uniunii Europene de a extinde sancțiunile asupra energie nucleare din Rusia. Premierul Viktor Orban a spus limpede că se va folosi de dreptul de veto, în acest sens. Pentru că o centrală nucleară construită de Rusia, în Ungaria, urmează să fie extinsă de compania energetică nucleară rusă-Rosatom.

