Polonia, cea mai mare economie din Europa Centrală şi de Est (CEE), va scădea TVA la combustibil de la 23% la 8% şi va reduce accizele la nivelul minim permis conform reglementărilor UE. Preţurile ar urma să scadă cu aproximativ 1,2 zloţi (0,32 dolari) pe litru la toate tipurile de combustibili, a declarat Tusk la o conferinţă de presă.

Acesta a adăugat că Guvernul va introduce preţuri maxime la combustibil pe litru, care va fi stabilit zilnic de Ministrul Energiei.

În plus, Executivul ar putea impune o taxă excepţională pe profiturile companiilor petroliere, a informat Tusk. După anunţul premierului, acţiunile rafinăriei de stat Orlen au scăzut cu peste 6%.

Tusk a declarat că Polonia va acţiona dacă va fi necesar pentru a opri şoferii străini să profite de pe urma reducerilor de preţuri şi va analiza sistemul din Slovacia, în care maşinile înmatriculate în afara ţării plătesc mai mult decât cele locale la benzinării.

„Nu vom ezita să folosim astfel de instrumente dacă va fi necesar. Vom monitoriza situaţia în aceste zile şi dacă va fi necesar vom lua măsuri", a afirmat Tusk.

De asemenea, ministrul de Finanţe, Andrzej Domanski, a anunţat că decizia Poloniei de a scădea TVA la combustibil ar urma să coste 900 milioane zloţi (242,88 milioane dolari) pe lună, iar costurile reducerii accizelor sunt estimate la 700 milioane zloţi pe lună.