Înarmat cu o pușcă a început inițial să tragă într-un birou al serviciului de asigurări sociale.

I-ar fi cerut unui funcționar să se lase la pământ și a tras în direcția unui alt angajat. Acesta a fost rănit la picior, dar nu este în stare gravă.

Același atacator este bănuit că a deschis focul, ulterior, și la parterul tribunalului din Atena. Martorii spun că a aruncat plicuri cu documente pe jos, strigând că acesta reprezintă motivul acțiunilor sale.

Cel puțin trei angajate ale instanței au fost rănite ușor de schije.