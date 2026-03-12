Într-un interviu recent, președintele ucrainean a cerut ca Donald Trump să exercite presiuni asupra lui Vladimir Putin și să nu-l mai forțeze să accepte un armistițiu.

După peste patru ani de război, poporul ucrainean „a obosit”, dar nu este dispus să cedeze ultimatumurilor, a subliniat liderul de la Kiev, reafirmând rezistența țării sale în fața presiunilor internaționale.

În ultimele săptămâni, preşedintele ucrainean şi-a înăsprit retorica atât faţă de critici, cât şi faţă de aliaţi, mustrând liderii europeni pentru că acţionează prea lent în ceea ce priveşte sprijinul, schimbând replici acide cu Viktor Orbán din Ungaria şi punând la îndoială în mod deschis abordarea lui Donald Trump faţă de război, notează POLITICO.

Tonul mai dur reflectă frustrarea crescândă de la Kiev, pe măsură ce negocierile de pace stagnează şi sprijinul financiar este în pericol, dar chiar şi cei apropiaţi lui Zelenski avertizează că retorica sa riscă să îndepărteze tocmai partenerii pe care Ucraina se bazează pentru bani, arme şi sprijin diplomatic.

Această frustrare începe să influenţeze mesajele publice ale preşedintelui, potrivit unui fost consilier de politică externă al lui Zelenski.

„Această frustrare determină retorica mai dură”, a spus fostul consilier, care a cerut să nu fie numit, deoarece încă are relaţii bune cu liderul ucrainean. „Este un ciclu care devine contraproductiv”, a adăugat el.

Deputatul din opoziţia ucraineană Mîkola Kniajîţki a declarat că această schimbare este legată şi de presiunea exercitată asupra Kievului în cadrul negocierilor de pace blocate.

„Zelenski înţelege că nu poate sacrifica interesele naţionale şi nu poate renunţa” la regiunile estice ale ţării, aşa cum a cerut Kremlinul, a spus Kniajîţki. „De aceea, declaraţiile sale în comunicarea cu liderii occidentali au devenit mai clare şi mai directe”, a explicat deputatul.

El a adăugat că preşedintele ucrainean încearcă, de asemenea, să demonstreze hotărârea sa pe plan intern.

„În declaraţiile lui Zelenski se poate observa atât dorinţa de a influenţa emoţional partenerii implicaţi în negocieri, cât şi o încercare de a-şi consolida poziţia politică internă ca apărător ferm al intereselor naţionale ale Ucrainei”, a comentat deputatul din opoziţie.

O declaraţie neinspirată aduce deservicii

Tensiunea a fost evidentă săptămâna trecută, când Uniunea Europeană l-a mustrat public pe liderul ucrainean pentru remarci în care părea să-l ameninţe pe premierul ungar Viktor Orbán. Zelenski a declarat că va da trupelor ucrainene adresa unei „anumite persoane” pentru ca acestea să poată vorbi cu el „în propria lor limbă”.

Deşi nu l-a numit pe Orbán, s-a înţeles imediat că se referă la liderul maghiar, care blochează un pachet de împrumuturi UE în valoare de 90 de miliarde de euro, de care Kievul are nevoie disperată înainte de a rămâne fără lichidităţi în primăvară. Orbán l-a înfuriat pe Zelenski şi cu acuzaţiile sale că ucrainenii au oprit în mod deliberat fluxul de petrol rusesc prin conducta Drujba, construită în era sovietică.

Pe lângă faptul că a iritat Comisia Europeană, care, într-o condamnare rară, i-a spus lui Zelenski că nu trebuie să recurgă la „ameninţări împotriva statelor membre ale UE”, remarca liderului ucrainean i-a nemulţumit inclusiv pe liderii opoziţiei şi criticii lui Orbán de la Budapesta. Aceştia se tem că Zelenski este atras de Orbán într-o escaladare retorică ce l-ar putea ajuta pe liderul maghiar în viitoarele alegeri parlamentare din ţară care vor avea loc luna viitoare.

„Comentariul lui Zelenski a fost stupid”, a declarat Peter Krekó de la Political Capital, o firmă independentă de consultanţă în cercetare politică din Budapesta.

„Chiar dacă, la fel ca mine, consideri că guvernul maghiar contribuie la escaladarea situaţiei, de exemplu prin ameninţările lui Orbán de a lua petrolul cu forţa, comentariul liderului ucrainean a fost extrem de iresponsabil”, a declarat expertul. Războiul verbal oferă campaniei lui Orbán „dovezi ale afirmaţiilor lor că Ucraina ameninţă Ungaria”, a adăugat el.

Răbufnirea lui Zelenski faţă de Europa

În interviul acordat lui Gordon Repinski pentru POLITICO şi Die Welt, Zelenski a respins criticile potrivit cărora îl ajută pe Orbán din punct de vedere politic şi l-a acuzat pe liderul maghiar că se aliază cu Moscova.

„El este de partea liderului rus”, a spus Zelenski, argumentând că Orbán a încercat să blocheze sancţiunile împotriva Rusiei şi să împiedice tranzitul armelor occidentale prin Ungaria.

Ungaria „nu ne-a ajutat niciodată cu sprijin militar de la începutul acestui război”, deoarece „prietenii şi partenerii strategici” ai lui Orbán se află în Rusia, a punctat Zelenski. El a spus că păstrarea tăcerii diplomatice nu va schimba situaţia.

Zelenski şi-a exprimat, de asemenea, frustrarea faţă de Uniunea Europeană pentru că nu a ripostat mai puternic împotriva lui Orbán.

„Nu am văzut mesaje puternice din partea liderilor europeni”, a spus el, subliniind că nu este un conflict personal, ci se referă la „vieţile ucrainene şi securitatea Ucrainei şi a Europei”.

Zelenski nu a adoptat un ton vizibil mai dur doar faţă de adversari precum Orbán. La Forumul Economic Mondial de la Davos, din februarie, el i-a surprins pe liderii europeni dedicând o mare parte a discursului său pentru a-i mustra că nu fac suficient pentru a ajuta Ucraina - şi nici suficient pentru propria lor apărare.

„Prea des, în Europa, ceva este mai urgent”, a spus el. „Europa adoră să discute despre viitor, dar evită să ia măsuri astăzi”, a punctat el.

Venind la o zi după ce preşedintele american Trump îi pusese deja la zid pe liderii europeni, criticile usturătoare ale lui Zelenski au lăsat audienţa uimită, scrie POLITICO.

„A fost destul de surprinzător”, a spus Natia Seskuria, analist la Royal United Services Institute, un think tank cu sediul la Londra.

Preşedintele ucrainean i-a mai mustrat în trecut pe liderii europeni, inclusiv în primele luni ale războiului şi anul trecut, la Davos. Dar de data aceasta tonul său a fost aproape batjocoritor, în timp ce enumera o lungă listă de nemulţumiri, începând cu decizia UE de a nu utiliza activele ruseşti îngheţate în Europa pentru a ajuta la finanţarea Ucrainei.

Mai puţin prudent şi în remarcile despre Trump

Zelenski a devenit, de asemenea, mai puţin prudent şi în remarciile sale despre Trump - o abatere de la prudenţa meticuloasă pe care a adoptat-o anul trecut după discuţia tensionată din Biroul Oval, în care a deviat de la scenariu, în parte după ce a fost provocat de vicepreşedintele american JD Vance, care l-a acuzat de nerecunoştinţă.

După acel episod, Zelenski a adoptat în mare parte o strategie de evitare a furiei lui Trump, sperând în schimb că preşedintele rus Vladimir Putin îl va frustra pe liderul american fiind primul care va spune „niet” păcii.

În lupta diplomatică dintre Zelenski şi Putin pentru a-l prezenta pe celălalt ca obstacol în calea păcii, liderul ucrainean a părut pentru scurt timp să câştige. După ce a colaborat cu britanicul Keir Starmer şi alţi lideri europeni pentru a repara relaţiile cu Washingtonul, Kievul a crezut că a obţinut un avantaj important când Trump a semnalat disponibilitatea de a participa la garanţiile de securitate pentru Ucraina postbelică.

Însă tonul s-a schimbat din nou în ultimele săptămâni. Zelenski a criticat public eforturile repetate ale lui Trump de a presa Kievul, mai degrabă decât Moscova, să facă concesii, calificând această abordare drept „nedreaptă”. Săptămâna aceasta, el s-a plâns că Trump nu a exercitat încă o presiune serioasă asupra Rusiei.

În interviul acordat POLITICO, Zelenski a sugerat că Washingtonul ignoră responsabilitatea Rusiei pentru război.

„Preşedintele Trump nu a ridicat problema responsabilităţii şi nimeni nu vorbeşte despre asta”, a spus el, argumentând că Ucraina a făcut deja concesii semnificative în căutarea păcii. „Ucraina a demonstrat deja multe compromisuri”, a susţinut Zelenski.

Liderul ucrainean nu s-a abţinut nici de la ocazionale aluzii maliţioase la adresa lui Trump. După ce preşedintele SUA a solicitat ajutorul Ucrainei pentru interceptarea dronelor iraniene, Zelenski a fost întrebat la o conferinţă de presă săptămâna trecută dacă Kievul deţine acum un atu. „Spuneţi-mi voi”, a răspuns el zâmbind.

„Trebuie să fie mai atent”

Problema este că aceste critici suplimentare „nu duc la rezultate tangibile”, atrage atenţia fostul consilier de politică externă.

Săptămâna trecută - odată cu mustrarea din partea Comisiei Europene -Trump a insistat asupra descrierii lui Zelenski ca principal obstacol în calea încheierii unui acord cu Rusia, spunând în schimb că Putin este cooperant şi adăugând că liderul ucrainean „trebuie să se pună pe treabă” şi să facă compromisuri.

Schimbul de replici subliniază cât de repede retorica mai aspră a lui ZelenskI poate avea ecouri dincolo de Kiev. La Washington şi în unele capitale europene, riscul este ca criticii săi să folosească comentariile sale pentru a întări argumentul că Ucraina - şi nu Rusia - stă în calea unui acord.

„Trebuie să fie puţin mai atent când vine vorba de criticarea aliaţilor săi”, a spus Seskuria. „Va fi crucial pentru ZelenskI să aibă sprijinul tuturor aliaţilor europeni când vine vorba de modul de abordare a administraţiei Trump”, a subliniat ea.