Acest "patrimoniu impunător, rezultatul unor reinvestiții, inclusiv prin societăți offshore, a unor capitaluri considerabile provenind din traficul de droguri", a fost acumulat începând din anii '80 "în interesul personal" al lui Matteo Messina Denaro, anunță, într-un comunicat, Garda Financiară.

În afară de Italia, precizează poliția, operațiuni erau în curs "în Andorra, Gibraltar, Insulele Cayman, Luxemburg, Elveția, Liban, Principatul Monaco și Spania".

Trei persoane au fost arestate în cadrul anchetei

Ancheta a condus la plasarea în detenție provizorie a trei persoane, precizează, în comunicat, Garda.

Matteo Messina Denaro era unul dintre cei mai nemiloși capi ai Cosa Nostra, o organizație criminală siciliană din viața reală, prezentată în filmele "The Godfather" ("Nașul").

El a fost condamnat în mai multe rânduri la închisoare pe viață, în contumacie, cu privire la implicarea sa în asasinarea judecătorilor antimafia Giovanni Falcone și Paolo Borsellino în 1992 și în atentate sângeroase la Roma, Florența și Milano, în 1993.

Matteo Messina Denaro a fost prins după 30 de ani de fugă

El a "dispărut" în vara lui 1993 și a petrecut următorii 30 de ani ca fugar, devenind cel mai căutat criminal din Italia.

Decizia sa de a se îngriji de un cancer a condus la arestarea sa, la 16 ianuarie 2023, în timp ce se ducea la o clinică la Palermo.

El a murit în același an, în închisoare.