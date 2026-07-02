În ultimele două săptămâni, Ucraina a lansat o serie de atacuri cu drone asupra unor ținte aflate în interiorul teritoriuui rus, în special în Moscova și în apropierea capitalei. Dronele ucrainene au atacat, luni noaptea, Centrul de Comunicații Spațiale din Dubna, pe care Rusia îl folosește pentru a culege informații și a coordona operațiunile unităților armatei sale din Ucraina ocupată. Acesta a fost al doilea atac al Ucrainei asupra unității din Dubna în decurs de o săptămână.

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