Peste 500 de oameni au murit din cauza caniculei, în Spania. Experții vorbesc despre „cea mai puternică anomalie”

”În timpul acestui val de căldură, peste 500 de oameni au murit din cauza temepraturilor mari, arată datele”, a eclarat el, citând o evaluare a ”supramortalităţii” publicată de către un institut de sănătate publică, conform News.ro.

Institutul de Sănătate Carlos al III-lea merge mai departe şi estimează că 679 de morţi au fost cauzate în mod direct de acest episod de caniculă, potrivit unui ultim bilanţ difuzat de televiziunea publică spaniolă.

Spania tocmai s-a confruntat, în perioada 9-18 iulie, cu cel maiintens val de căldură înregistrat vreodatăîn ţară, potrivit unor date preliminare publicate miercuri de către Agenţia Meteorologică spaniolă (Aemet).

Temperaturi extrem de mari - care au depăşit 45°C - au alimentat incendii imense, începând de săptămâna trecută, în întreaga ţară.

Spain's PM says 'more than 500 died' from heatwave https://t.co/axV9omtNXP pic.twitter.com/Ipe6GaWcxL

Spanish firefighters battle #blazes in the northwestern Zamore province on Tuesday (7/19). More than 30 forest fires around #Spain have forced the evacuation of thousands of people and blackened 220 square kilometers of forest and scrub. #SEAToday #SEATodayNews #Jakarta pic.twitter.com/ReTccw19ab