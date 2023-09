Peste 1.000 de cadavre, găsite în urma inundaţiilor apocaliptice din oraşul libian Derna | VIDEO

Deocamdată nu este posibil să fie determinat numărul total de victime, dar în orice caz acesta va fi foarte mare, relatează Reuters, conform News.ro.

„M-am întors din Derna. Este foarte dezastruos. Cadavrele zac peste tot - în mare, în văi, sub clădiri”, a declarat telefonic pentru Reuters Hichem Chkiouat, ministru al aviaţiei civile şi membru al comitetului de urgenţă.

„Numărul cadavrelor recuperate în Derna este de peste 1.000”, a spus el. Oficialul se aşteaptă ca bilanţul final să fie „foarte, foarte mare”.

„Nu exagerez când spun că 25% din oraş a dispărut. Multe, multe clădiri s-au prăbuşit”, a relatat el.

The devastation is as far as the eye can reach. #Derna desperately needs international assistance! Estimates are rising into the thousands of dead. #Libya pic.twitter.com/OgPrTXVmqv