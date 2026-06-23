Îngrijirea animalelor în condiții de vreme extremă este esențială, iar pentru cele 15 milioane de câini de companie din Marea Britanie, aceste temperaturi pot fi foarte periculoase, relatează METRO.

De fapt, căldura poate fi atât de dăunătoare încât experții îi sfătuiesc pe proprietari să nu își plimbe deloc câinii în următoarele zile.

Dresoarea de câini Jane Robinson explică faptul că această vreme este dificilă pentru câini deoarece ei nu își pot regla temperatura corpului la fel de eficient ca oamenii.

„Gâfâitul este mult mai puțin eficient decât transpirația, mai ales atunci când umiditatea este ridicată”, spune Jane.

Jane recomandă ca atunci când temperatura ajunge la 30°C sau mai mult să nu îți plimbi deloc câinele, deoarece riscul de insolație și alte afecțiuni cauzate de căldură crește semnificativ.

Deși lipsa totală a plimbărilor poate părea o măsură drastică, organizația RSPCA afirmă că un câine este de 10 ori mai predispus să dezvolte o afecțiune legată de căldură în urma unei plimbări pe timp canicular decât dacă este lăsat într-o mașină.

Plimbările la temperaturi de peste 30°C sunt deosebit de periculoase pentru:

-puii de câine;

-câinii vârstnici;

-câinii cu blană deasă;

-câinii cu afecțiuni cardiace sau respiratorii;

-câinii anxioși;

-câinii aflați în stare de excitație sexuală (agitația consumă mai multă energie);

-câinii brahicefalici (cu botul turtit);

-câinii supraponderali sau de talie mare.

Jane adaugă că „temperatura asfaltului poate depăși 50–60°C, chiar și atunci când temperatura aerului este de doar 20 și ceva de grade”.

De asemenea, este important de reținut că anumite rase, precum Labrador Retriever și Border Collie, vor continua să meargă mult timp după ce a devenit nesigur pentru ele, deoarece sunt motivate să își mulțumească stăpânii și adoră plimbările. Astfel, proprietarii pot să nu observe că animalul este deja în dificultate.

Testul mâinii de 5–7 secunde

Dacă nu ești sigur dacă este sigur să îți scoți câinele la plimbare, Jane recomandă testul mâinii.

„Dacă nu poți ține confortabil dosul mâinii pe sol timp de 5–7 secunde, atunci suprafața este prea fierbinte pentru lăbuțele câinelui.”, a precizat ea.

Regula „8 dimineața – 8 seara”

Între timp, medicul veterinar Charlotte Inness recomandă regula 8am–8pm.

„Limitați plimbările la primele ore ale dimineții, înainte de ora 8, sau la cele târzii ale serii, după ora 20, când aerul și solul sunt mai răcoroase”, spune dr. Charlotte.

„Alegeți parcuri umbrite cu iarbă în locul trotuarelor fierbinți și mențineți plimbările scurte.”

Alte sfaturi pentru a-ți proteja câinele de căldură

Gustările congelate, înghețata specială pentru câini sau cuburile de gheață sunt excelente pentru animale.

Consumul prea rapid de apă poate determina înghițirea unei cantități mari de aer, ceea ce poate provoca disconfort gastric sau balonare.

Dacă călătorești cu câinele vara, fă opriri regulate pentru a evita supraîncălzirea acestuia în mașină.

Nu lăsa niciodată câinele nesupravegheat în mașină.

Decesele pot surveni în doar 15 minute, iar o creștere a temperaturii corporale cu numai 2°C poate provoca insolație.

Cercetările realizate de Royal Veterinary College arată că unul din patru câini tratați pentru afecțiuni cauzate de căldură în Regatul Unit moare.

Acest val de căldură ar trebui să fie trăit în siguranță de întreaga familie – inclusiv de companionii noștri cu patru picioare. Fiind atenți și recunoscând din timp semnele supraîncălzirii, îi puteți ajuta să rămână sănătoși, confortabili și fericiți pe parcursul verii, chiar dacă asta înseamnă să renunțați la una sau două plimbări.