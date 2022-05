Patru noi explozii în Rîbniţa, Transnistria. Maia Sandu: Exploziile au vizat un aerodrom militar nefuncţional

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că exploziile au vizat un aerodrom militar nefuncţional de lângă satul Vărăncău, relatează deschide.md.

”Exploziile au avut loc între ora 22:00 – 22:50. Nu sunt victime umane întregistrate. Înţelegem că aceste explozii au fost cauzate cu implicarea unei drone. Ele au vizat pista aerodromului nefuncţional. Instituţiile noastre competente încă colectează informaţii. Când vom avea mai multe detalii, vom reveni”, a declarat Maia Sandu.

???????????? #Transnistria officials say a drone dropped four explosives in the area of former airfield near Voronkovo last night. No casualties, investigation ongoing. #Moldova #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/aJ2a7cwDvV