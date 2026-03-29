Patriarhul Latin al Ierusalimului, oprit să oficieze slujba din Duminica Floriilor, ”pentru prima oară după mai multe secole”

”Prin urmare, pentru prima oară de mai multe secole, şefii Bisericii au fost împiedicaţi să oficieze slujba din duminica Floriilor în Biserica Sfântului Mormânt”, se arată în comunicat.

”Amândoi au fost arestaţi pe drum, în timp ce se deplasat cu titlu privat (...) şi au fost obligaşi să se întoarcă din drum”, anunţă într-un comunicat comun Patriarhia Latină de la Ierusalim şi Custodia Ţării Sfinte.

Poliţia israeliană l-a împiedicat pe Patriarhul Latin al Ierusalimului, cardinalul italian Pierbattista Pizzaballa, şi pe preotul Bisericii Sfântului Mormânt să intre în lăcaşul sfânt pentru a oficia slujba din Duminica Floriilor - ”pentru prima oară de mai multe secole”, anunţă Patriarhia Latină, relatează AFP.

Israelul a închis toate lăcaşurile sfinte în Oraşul Vechi, în Ierusalimul de Est, invocând motive de securitate.

Această împiedicare ”constituie un precedent grav şi mărturiseşte o lipsă de consideraţie faţă de sensibilitatea a miliarde de persoane din întreaga lume care, în această săptămână, îşi întorc privirile către Ierusalim”, denunţă cele două instituţii.

Poliţia istraeliană, contactată de AFP, nu a răspuns.

”O măsură nerezonabilă și disproporționată”

La începutul Războiului din Iran, lansat de către Statele Unite şi Israel, la 28 februarie, autorităţile israeliene au interzis adunările mari - inclusiv în sinagogi, biserici şi moschei - şi a limitat adunările publice la aproximativ 50 de persoane.

Duminica Floriilor - care deschide Săptămâna Sfântă - comemorează ultimul drum al lui Cristos la Ierusalim, unde a fost primit triumfal de către o mulţime plină de bucurie, cu câteva zile înainte de crucificarea sa şi de învierea sa în dimineaţa Paştelui, potrivit Evangheliilor.

Patriarhia Latină a anunţat anularea procesiunii tradiţionale din duminica Floriilor, care porneşte de obicei de la Muntele Măslinilor către Ierusalim şi la care iau parte anual mii de credincioşi.

”Şefii Bisericilor au acţionat în deplină responsabilitate şi, de la începutul războiului (în Iran), s-au conformat tuturor restricţiilor impuse”, anunţă Patriarhia.

”Împiedicarea intrării cardinalului şi custodelui, care au cea mai înaltă responsabilitate ecleziastică a Bisericii Catolice şi Locurilor Sfinte, constituie o măsură evident nerezonabilă şi grav disporoprţionată”, denunţă semnatarii comunicatului.

Potrivit unor estimări ale Patriarhiei latine a Ierusalimului din 2023, creştinii reprezentau peste 18% din populaţia Ţării Sfinte - o regiune care include Iordania, Israelul şi Palestina - la înfiinţarea Israelului, în 1948.

În prezent, ei reprezintă mai puţin de 2%, iar majoritatea sunt ortodocşi.