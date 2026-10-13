Pasageri blocaţi în Italia după ce o infestare cu ploşniţe a dus la anularea unui zbor către Australia

Stiri externe
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Avion militar KC135

Un zbor al companiei aeriene Qantas din Italia către Australia a fost anulat după ce aeronava a fost retrasă temporar din serviciu pentru o „curăţenie temeinică”, în urma unei infestări cu ploşniţe de pat.

autor
Ines Paris

Aeronava Boeing 787 efectua un zbor de 17 ore din Australia către Italia, în 9 octombrie, când pasagerii de la clasa economică s-au plâns echipajului că au fost muşcaţi de ploşniţe, a declarat un purtător de cuvânt al Qantas, informează The Independent, potrivit News.ro.

Ulterior, avionul a fost retras temporar din serviciu pentru o „curăţenie temeinică” după aterizarea la Roma, ceea ce a dus la anularea zborului de întoarcere, programat pentru 10 octombrie.

„Ne cerem sincer scuze pasagerilor pentru anularea zborului de sâmbătă, de la Roma la Perth, măsură care le-a permis inginerilor şi echipelor noastre de întreţinere să efectueze o curăţenie temeinică a aeronavei, după ce a fost identificată o problemă la un număr mic de scaune de la clasa economică”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Pasagerilor afectaţi de anulare li s-a asigurat cazare şi au fost transferaţi pe alte zboruri în termen de 48 de ore de la ora de plecare programată iniţial, potrivit informaţiilor apărute în presă.

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Qantas afirmă că îşi curăţă periodic aeronavele şi că le dezinfectează preventiv la fiecare 50 de zile.

În decembrie 2025, o familie care călătorea din Statele Unite către Europa cu un avion al companiei KLM Royal Dutch Airlines a susţinut că ploşniţele care se târau pe scaunele de la clasa business le-au distrus vacanţa.

Familia a dat în judecată compania aeriană şi partenerul său american, Delta Air Lines, susţinând că membrii săi au fost „muşcaţi şi răniţi de ploşniţele care infestaseră cabina aeronavei”.

Ploșnițele pot infesta locuințe foarte ușor

Ploşniţele de pat sunt insecte minuscule, fără aripi, care pot supravieţui atât în medii uscate, cât şi în medii umede şi care pot fi transportate prin intermediul hainelor, valizelor şi lenjeriei de pat.

Sunt atrase de căldură şi de dioxidul de carbon, se hrănesc cu sânge şi îşi petrec o mare parte din timp ascunse în crăpături şi spaţii înguste, oamenii fiind gazdele lor ideale.

Deşi muşcăturile lor pot provoca mâncărimi, roşeaţă şi umflături, „nu se consideră că ploşniţele de pat transmit boli oamenilor”, potrivit site-ului Better Health Channel al autorităţilor din statul australian Victoria.

„Muşcătura lor provoacă, de obicei, o umflătură mare, roşiatică şi însoţită de mâncărime, care se estompează ulterior, lăsând o pată roşie. Unele persoane nu prezintă nicio reacţie la muşcături, dar, în cazul altora, acestea pot provoca mâncărimi şi se pot transforma în umflături roşii”, mai precizează sursa citată.

Sursa: News.ro

Etichete: plosnite, avion, roma,

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