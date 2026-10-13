Pasageri blocaţi în Italia după ce o infestare cu ploşniţe a dus la anularea unui zbor către Australia

Aeronava Boeing 787 efectua un zbor de 17 ore din Australia către Italia, în 9 octombrie, când pasagerii de la clasa economică s-au plâns echipajului că au fost muşcaţi de ploşniţe, a declarat un purtător de cuvânt al Qantas, informează The Independent, potrivit News.ro.

Ulterior, avionul a fost retras temporar din serviciu pentru o „curăţenie temeinică” după aterizarea la Roma, ceea ce a dus la anularea zborului de întoarcere, programat pentru 10 octombrie.

„Ne cerem sincer scuze pasagerilor pentru anularea zborului de sâmbătă, de la Roma la Perth, măsură care le-a permis inginerilor şi echipelor noastre de întreţinere să efectueze o curăţenie temeinică a aeronavei, după ce a fost identificată o problemă la un număr mic de scaune de la clasa economică”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Pasagerilor afectaţi de anulare li s-a asigurat cazare şi au fost transferaţi pe alte zboruri în termen de 48 de ore de la ora de plecare programată iniţial, potrivit informaţiilor apărute în presă.

Qantas afirmă că îşi curăţă periodic aeronavele şi că le dezinfectează preventiv la fiecare 50 de zile.

În decembrie 2025, o familie care călătorea din Statele Unite către Europa cu un avion al companiei KLM Royal Dutch Airlines a susţinut că ploşniţele care se târau pe scaunele de la clasa business le-au distrus vacanţa.

Familia a dat în judecată compania aeriană şi partenerul său american, Delta Air Lines, susţinând că membrii săi au fost „muşcaţi şi răniţi de ploşniţele care infestaseră cabina aeronavei”.