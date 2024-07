Partidul laburist a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile din Marea Britanie. Conservatorii pierd după 14 ani

Liderul laburist Keir Starmer care a obţinut un mandat în circumscripţia Holborn şi St Pancras, unde conservatorii au ieşit pe locul al patrulea, fiind înfrânţi de un independent şi de candidatul Verzilor, şi-a numit victoria „un privilegiu uriaş”, conform Reuters.

Sondajele la ieşirea de la urne publicate la închiderea secţiilor de votare lasă piuţine îndoieli cu privire la faptul că rezultatului votului deschide un nou capitol în istoria politică a regatului.

Potrivit acestor estimări publicate de televiziunile britanice, Partidul Laburist (Labour, centru-stânga), ar urma să obţină 348 dintre cele 650 de mandate din camera Comunelor.

Partidul Conservator (Tories) ar urma să obţină 76 de mandate - cel mai slab rezultat înregistrat de acesta de la începutul secolului XX.

Partidul Liberal Democrat (Lib-Dem) urmează să aibă 47 de mandate, potrivit acestui exit-poll, difuzat de televiziunile BBC, ITV şi Sky.

Celalate partide urmează să obţină 25 de mandate.

Sondajul la ieşirea de la urne, supervizat de Sir John Curtice şi o echipă de statisticieni, are la bază date de la alegători din aproximativ 130 de secţii de votare din Anglia, Scoţia, şi Ţara Galilor. Acesta nu include Irlanda de Nord,.

În ultimele cinci alegeri, exit-pollul a fost acurat cu o marjă de 1,5 până la 7,5 mandate, precizează BBC.

În contextul în care extrema dreaptă ar putea ajunge la putere în Franţa, iar Donald Trump pare bine plasat să revină la Casa Albă, britanicii au ales masiv un lider moderat de centru-stânga.

Keir Starmer, un fost avocat specializat în drepturile omului, în vârstă de 61 de ani, urmează să fie însărcinat - vineri - de către regele Charles al III-lea să formeze un nou Guvern.

„Tuturor celor care au făcut campanie în favoarea Partidului Laburist în aceste alegeri, tuturor celor care au votat cu noi şi care au avut încredere în noul nostru Partid Laburist, le mulţumesc”, a reacţionat sobru pe X Starmer.

