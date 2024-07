Povestea unei femei care și-a schimbat viața după ce a fost dependentă de alcool. Consuma zilnic 1,5 litri de vodcă pe zi

Dawn Gadsby, în vârstă de 52 de ani, spune că a început să bea alcool în adolescență, în urma unei agresiuni la vârsta de 12 ani. Ea a descoperit că alcoolul putea „amorți haosul interior".

„Până la vârsta de 20 de ani, am început să am simptome de sevraj de la alcool dacă mă opream brusc, dar am ascuns asta sub preș. Am fost într-o negare atât de profundă încât, privind în urmă, este aproape de necrezut."

În ciuda faptului că lucra ca farmacolog, Dawn era o alcoolică și avea regulat crize și convulsii ori de câte ori nivelul de alcool scădea. „Beam o sticlă de băuturi spirtoase și cidru sau vin. Nu am mai putut lucra când aveam aproximativ 37 de ani și m-am scufundat în alcool. Consumul meu a crescut până la un litru și jumătate de vodcă pe zi. Beam vodcă direct din sticlă pentru că era foarte greu să torn într-un pahar și să amestec".

„Alcoolul mă consuma și nu beam nimic care să nu conțină cel puțin ceva alcool în el", recunoaște ea. Pe măsură ce starea ei de sănătate se deteriora, Dawn a fost internată pentru propria ei siguranță și s-a trezit prinsă în relații nesănătoase și abuzive.

Dawn și-a amintit perioadele în care a fost chinuită de boală și probleme de mobilitate și a spus: „Mă uram pe mine și viața mea. Am simțit dezgust, rușine, jenă. Simțeam că sunt o rușine și o dezamăgire pentru familia mea. Nu mă puteam uita în oglindă".

„Eram pe moarte”

Descriind că a fost la un pas de moarte, ea a povestit: „Eram pe moarte, o simțeam. Eram la capătul puterilor fizice și psihice. Făcusem icter de mai multe ori, fusesem internată în spital de mai multe ori și eram un dezastru".

În urmă cu aproximativ un deceniu, Dawn, în timpul unui episod de sevraj, a făcut un jurământ să renunțe la băutură pentru totdeauna, în ciuda numeroaselor încercări eșuate anterioare.

Astfel, ea s-a înscris la dezintoxicare - care s-a dovedit a fi un succes. La o jumătate de an după ce s-a lăsat de alcool, și-a orientat cariera către ajutorarea colegilor care suferă de alcoolism, recalificându-se ca expert în dependență.

Cu toate acestea, Dawn a mărturisit că, pe măsură ce se recupera de la abuzul de alcool, a ajuns să îl înlocuiască cu mâncare. Ea a explicat: „Mâncam orice. Nu aveam ore fixe de masă; mă hrăneam și mâncam lucruri rapide și ușoare. Singurul meu scop fiind să nu mai beau, aveam pofte masive de zahăr, ceea ce este destul de comun, deoarece alcoolul este făcut din zahăr."

„Mâncam pungi întregi de Haribo, popcorn, ciocolată, caramele, dulciuri, pahare de milkshake și boluri cu înghețată. Nu știam că asta înseamnă că renunț la mine, credeam că îmi recuperez apetitul după ani întregi în care nu mă hrănisem", a povestit Dawn.

Totul s-a schimbat în urmă cu trei ani, când aceasta s-a hotărât că dacă a putut să învingă dependența de alcool, poate să facă același lucru și cu mâncarea. Astfel, ea a început să aibă mai multă grijă la mărimea porțiilor de mâncare și să se concentreze pe alimentele care îi dădeau energie.

În doar cinci luni, britanica reușise să slăbească aproape 32 de kilograme. "Acum mă simt fantastic. „La 52 de ani mă simt mai bine decât mă simțeam la 30. M-am luptat și mi-am învins cei doi inamici, alcoolul și mâncarea", a povestit femeia.

