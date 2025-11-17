Parlamentul Iordaniei reinstituie serviciul militar obligatoriu pentru bărbaţi din 2026, după 35 de ani de pauză

Stiri externe
17-11-2025 | 19:21
armata iordania

Parlamentul Iordaniei a adoptat luni o lege care reinstituie serviciul militar obligatoriu pentru bărbaţi începând din 2026, după ce fusese abolit în 1991, transmite AFP, citând media de stat de la Amman.

autor
Mihaela Ivăncică

În august, prinţul moştenitor Hussein bin Abdallah anunţase revenirea la serviciul militar obligatoriu în scopul 'de a pregăti tinerii să fie capabili să servească şi să îşi apere ţara'.

Guvernul a trimis apoi proiectul de lege în parlament.

După adoptare, textul mai trebuie ratificat şi apoi înaintat regelui spre aprobare.

Conform agenţiei oficiale de presă Petra, Camera Reprezentanţilor a aprobat cu o largă majoritate în şedinţa de luni 'o lege amendată privind serviciul naţional şi de rezervă'.

Şedinţa a avut loc în prezenţa prim-ministrului Jaafar Hassan, care a declarat că legea 'va face parte dintre priorităţile guvernului în perioada următoare, în vederea aplicării ei la începutul lunii februarie'.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Mohammed al-Momeni, a precizat anterior că programul vizează recrutarea până în februarie a 6.000 de bărbaţi de 18 ani şi, pe termen mai lung, a 10.000 pe an.

Neprezentarea pentru serviciul militar va fi pedepsită cu închisoare între trei luni şi un an.

Iordania a renunţat la serviciul obligatoriu în 1991, cu trei ani înainte de semnarea tratatului de pace cu Israel în 1994.

Purtătorul de cuvânt al-Momeni a respins orice legătură între restabilirea serviciului militar şi declaraţiile premierului israelian Benjamin Netanyahu, care a părut să susţină în august ideea 'Marelui Israel'.

Expresia face aluzie la limitele teritoriale biblice din vremea regelui Solomon care înglobau Cisiordania actuală, dar şi o parte din teritoriilor situate în ţări vecine (Iordania, Liban, Siria) şi pe care ultranaţionaliştii israelieni visează să le ocupe.

Sursa: Agerpres

Etichete: armata, iordania,

Dată publicare: 17-11-2025 19:21

