Parlamentul din Burkina Faso a adoptat o lege care interzice homosexualitatea. Câți ani după gratii riscă cei care o încalcă

Stiri externe
02-09-2025 | 14:58
Burkina Faso
Shutterstock

Parlamentul din Burkina Faso, Africa, a adoptat o lege care interzice homosexualitatea, iar infractorii riscă între doi și cinci ani de închisoare, a anunțat luni seara postul de stat, potrivit AP.

autor
Mihaela Ivăncică

Codul familiei, modificat printr-un vot unanim, intră în vigoare la mai bine de un an după ce fusese aprobat de guvernul militar condus de căpitanul Ibrahim Traore.

Astfel, Burkina Faso se alătură celor peste jumătate dintre cele 54 de țări africane care interzic prin lege homosexualitatea, pedepsele variind de la câțiva ani de închisoare până la pedeapsa cu moartea.

Deși criticate pe plan internațional, aceste legi sunt populare în rândul populației și oficialilor, care consideră homosexualitatea un comportament importat, nu o orientare sexuală.

Legea intră imediat în vigoare, iar persoanele aflate în relații de același sex pot fi condamnate la închisoare și amendate, a declarat ministrul Justiției, Edasso Rodrigue Bayala, într-o declarație transmisă de televiziunea de stat.

Actele homosexuale, catalogate drept „comportamente bizare”

El a catalogat actele homosexuale drept „comportamente bizare”.

Autoritățile au prezentat noua lege ca o reafirmare a „valorilor căsătoriei și familiei” în Burkina Faso.

„Veți răspunde în fața legii”, a avertizat ministrul Justiției, adresându-se celor vizați de lege.

Țara este condusă de o juntă militară, după lovitura de stat din 2022, justificată de soldați prin necesitatea stabilizării într-un context de criză de securitate și pentru asigurarea unei guvernări mai eficiente.

Totuși, organizațiile pentru drepturile omului acuză regimul militar de reprimarea libertăților prin arestări masive și recrutarea forțată a opozanților.

De la preluarea puterii în septembrie 2022, după cea de-a doua lovitură de stat din acel an, liderul juntei, Traore, și-a consolidat poziția ca lider panafrican, promovând un discurs de independență față de Occident — un mesaj care are ecou mai ales în rândul tinerilor africani.

Sursa: AP

Etichete: africa, homosexualitate,

Dată publicare: 02-09-2025 14:52

