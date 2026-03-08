Mesajul survine în a noua zi a atacurilor israeliano-americane împotriva Iranului, relatează AFP, preluat de Agerpres.

„Profundă consternare" și teama extinderii conflictului

Veștile din regiune „continuă să provoace o profundă consternare", a spus suveranul pontif, născut în America, la rugăciunea Angelus. „La episoadele de violență și devastare și la climatul generalizat de ură și frică, se adaugă teama că acest conflict se va extinde și că alte țări din regiune, inclusiv dragul nostru Liban, vor cădea din nou în instabilitate".

Duminică, locuitorii din Teheran s-au trezit sub un strat de fum negru ridicat din depozite de petrol în flăcări, vizate de atacuri aeriene. Iranul se pregătește să dezvăluie numele noului lider suprem, în timp ce președintele american Donald Trump a refuzat să excludă trimiterea de trupe terestre. Represaliile iraniene cu rachete și drone au vizat numeroase state din Golf și alte regiuni din Orientul Mijlociu.