Ororile războiului din Ucraina, văzute prin ochii unui copil de 8 ani: „Am o rană pe spate, pielea este smulsă”

După ce s-a ascuns săptămâni întregi într-un subsol din Mariupol, alături de familia sa, micuțul Yegor Kravtsov, în vârstă de 8 ani, a avut puterea să țină un jurnal secret, în timp ce la suprafață forțele ucrainene luptau de zor împotriva trupelor invadatoare ale Kremlinului, potrivit MSN.com.

Băiețelul a umplut paginile unui carnețel albastru, cu detalii dramatice.

"Am dormit bine, apoi m-am trezit, am zâmbit și am citit 25 de pagini. De asemenea, bunicul meu a murit pe 26 aprilie", spune Yegor, citind o pagină din jurnalul său după ce a fugit din orașul, acum controlat de ruși, împreună cu mama și sora sa.

Familia a reușit să fugă în Zaporojie, oraș aflat la 100 de kilometri față de Mariupolul devastat complet de soldații ruși.

Un atac cu rachete a făcut ca tavanul casei lor să cadă peste ei, iar toți trei au suferit răni.

"Am o rană pe spate, pielea este smulsă. Sora mea are capul spart, mama și-a rupt mușchii mâinii și are o gaură în picior", citește Yegor dintr-o altă însemnare.

Acum, în Zaporojie, Yegor Kravtsov și-a reluat viața de copil, se joacă, are multe activități care ar putea să îi ia gândurile despre chinul pe care l-a îndurat în timpul asaltului din orașul său natal.

În paginile carnețelului său se regăsesc schițe cu oameni înarmați, tancuri, un elicopter și clădiri care explodează. Într-un desen, tavanul casei sale este prezentat prăbușindu-se în urma atacului cu rachete asupra locuinței lor.

"Zgomotul m-a speriat", scrie în jurnalul micuțului ucrainean. El mai descrie cum familia s-a bandajat reciproc și a plecat în căutarea apei. "Vreau atât de mult să plec", a mai scris micuțul în caiet.

Mama sa, Olena Kravtsova, o mamă singură, a izbucnit în plâns când a găsit jurnalul.

"L-am dus la familia mea pentru a le arăta. Toată lumea plângea. Poate că avea nevoie să se exprime pentru a nu-și păstra toate emoțiile înăuntru", spune ea pentru AFP.

Sora sa Veronika, în vârstă de 15 ani, care are o cicatrice adâncă pe cap, a declarat că speră că jurnalul "va fi util cuiva în viitor".

Imagini ale jurnalului au fost postate pentru prima dată online de către unchiul lui Yegor, Evgheniy Sosnovsky, un fotograf care a surprins în imagini bătălia pentru Mariupol înainte de a părăsi orașul luna trecută.

Ukraine war seen by an 8-year-old boy.

The horrors of the bloodiest chapter so far in the Ukraine conflict are poignantly captured in the words and drawings of Yegor Kravtsov who kept a secret diary in Mariupol https://t.co/83yVWCwxuf pic.twitter.com/Fmh43wwLZz