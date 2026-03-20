Pe de altă parte, liderii europeni l-au acuzat pe premierul maghiar Viktor Orban de lipsă de loialitate și șantaj, după ce a blocat, din nou, un împrumut de 90 de miliarde de euro, pentru Ucraina.

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene: „În prezent, aprovizionarea cu energie a Uniunii Europene este sigură. Totuși, Europa nu este imună la creșteri bruște ale prețurilor la nivel global”.

Corespondent PRO TV: „Prețurile combustibililor fosili și prețul energiei au fost în centrul discuțiilor de la Consiliul European. Comisia spune că vrea să intervină pe toate componentele care intră în prețul final. Concret, Comisia vrea ajutoare de stat si scheme de sprijin naționale mai flexibile, pe partea de cost în sine. Apoi va pregăti o propunere pentru reducerea taxelor de rețea. A treia componentă o reprezintă taxarea energiei, unde costurile trebuie și ele reduse în anumite state în care electricitatea e taxată mai mult decât gazul. A patra componentă este cea pentru care 10 state membre, printre care România, Italia și Polonia, se luptă de ceva vreme: flexibilizarea tranziției verzi pentru ca certificatele de carbon și prețul mare al energiei să nu pună în pericol industriei strategice”.

În același timp, liderii europeni nu au reușit să deblocheze ajutorul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, în condițiile în care premierul Ungariei, Viktor Orban, încă se opune.

Antonio Costa, președintele Consiliului European: „Liderii au luat cuvântul pentru a condamna clar atitudinea lui Viktor Orban, pentru a reaminti că, odată încheiat un acord, un acord este un acord și toți liderii trebuie să-și respecte cuvântul, iar nimeni nu poate șantaja Consiliul European, nimeni nu poate șantaja instituțiile Uniunii Europene”.

Ursula von der Leyen: „Așadar, să fie clar unde ne aflăm. Împrumutul rămâne blocat pentru că un lider nu își respectă cuvântul dat. Dar permiteți-mi să repet ceea ce am spus deja la Kiev. Ne vom respecta angajamentul, într-un fel sau altul. Da, avem în față sarcini dificile, dar astăzi ne-am întărit hotărârea”.

Orban insistă că își va retrage opoziția atunci când Ungaria, dar și Slovacia, vor primi din nou petrol rusesc, prin conducta Drujba. Kievul s-a angajat s-o repare, deși a fost avariată într-un atac al rușilor.

Așadar, realitatea în acest moment este că penuria de petrol la nivel global bate la ușă. Comportamentul și strategia pe care le au europenii aici sunt pur și simplu nebunești. Avem cu siguranță nevoie de petrolul rusesc. Nu putem supraviețui acestei situații, care devine tot mai gravă, fără a implica din nou combustibilul și energia rusească. Europa nu poate supraviețui fără acestea.

Orban a declarat că și-a menținut poziția, în ciuda faptului că era "sub presiune din toate părțile."

Viktor Orban, premierul Ungariei: „A fost greu, doar ce am terminat discuțiile în contradictoriu. Am fost sub presiune din toate părțile. Prin urmare, fără falsă modestie, pot spune că am fost precum un soldățel de plumb și nu am cedat”.

Cancelarul Germaniei - care l-a acuzat pe Orban de un act grav de lipsă de loialitate - a cerut Comisiei să analizeze posibilitatea ca banii să fie trimiși Kievului fără aprobarea Ungariei, mai ales că Budapesta a fost deja exclusă de la obligația de a contribui la costuri.

Sfidător, Orban a avertizat cu alte măsuri împotriva Ucrainei, în legătură cu disputa privind petrolul rusesc.

Viktor Orban: „Avem multe cărți în mână, așa că nu cred că merită să provoace un conflict cu Ungaria. Ei cred că dacă leul rage la Berlin, mielușeii se vor speria. Dar în Ungaria trăiesc niște mielușei sălbatici. Iar aceștia, de obicei, nu se sperie. Așadar, e mai bine să înceteze”.