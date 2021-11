Țările europene impun măsuri mai dure pentru oprirea valului de infectări. Germania a înregistrat peste 40.000 de cazuri noi

Getty

Organizaţia Mondială a Sănătăţii avertizează ţările care se confruntă cu o creştere a cazurilor de coronavirus să nu amâne revenirea la restricții anti-pandemie.

Până acum, însă, doar Olanda a introdus o formă redusă de carantină. În alte țări europene, autoritățile au cerut populației să poarte din nou mască în spațiile publice.

În Belgia, de exemplu, ministrul Sănătății a sugerat ca masca să fie purtată de la vârsta de 9 ani în sus.

Germania rămâne una dintre cele mai afectate țări, cu peste 40.000 de cazuri noi în 24 de ore. În Germania, Institutul Robert Koch a raportat că rata săptămânală de infectare a crescut până la 277,4 cazuri noi la suta de mii de locuitori, în ziua în care au fost anunțate alte 45 de mii de infectări cu COVID.

228 de persoane au murit în spitalele germane, iar autoritățile par să nu găsească soluții pentru situația dezastruoasă în care se află statul federal.

Angela Merkel, rămasă în funcția de cancelar până când partidele din Bundestag încheie negocierile pentru coaliția de guvernare, a făcut un apel disperat la populație să se vaccineze.

Angela Merkel, cancelar german: "Vă implor, vaccinați-vă și încercați să vă convingeți rudele și prietenii să facă la fel. Dacă ne unim eforturile, dacă ne gândim că ne protejăm pe noi și că avem grijă de alții, putem să ne salvăm țara în iarna asta."

O companie germană specializată în comerțul en-gros a anunțat, sâmbătă, că va oferi un bonus de 5.000 de euro tuturor celor 550 de angajați, dacă dovedesc că s-au vaccinat până la sfârșitul anului.

Danilo Frasiak, Member of the Board Boettcher AG: "Toată lumea care poate să ofere dovada vaccinării complete până la începutul noului an va primi un bonus de 5.000 de euro. Chiar și cei care sunt deja vaccinați în acest moment pot să primească cei 5.000 de euro."

În Belgia, ministrul sănătății a declarat că, din punctul lui de vedere, vaccinarea nu e suficientă pentru a reduce rata de infectare. Numai ieri s-au înregistrat 10.000 de cazuri noi și 30 de decese. Ministrul a propus obligativitatea măștilor înclusiv pentru copii, de la vârsta de 9 ani în sus. Ideea nu a fost primită bine de sindicaliștii din educație.

Joseph Thonon - President of the CGSP-Education union: "Nu cred că e o idee bună pentru că va fi foarte dificil de impus o asemenea regulă și nu știu pe ce se bazează ministrul Sănătății atunci când propune asemenea măsuri în școli."

Şi în Austria, parlamentul urmează să voteze propunerea guvernului de a introduce carantina pentru nevaccinaţi.

Alexander Schallenberg, cancelar: "Obiectivul este clar: vrem să dăm undă verde unei izolări la nivel naţional pentru persoanele nevaccinate".

De asemenea, cancelarul a anuntat obligativitatea vaccinarii cadrelor medicale. Iar copiii de peste cinci ani vor putea fi vaccinati de luni cu serul Pfizer. Cu alte cuvinte, Viena nu mai asteapta avizul Agenţiei Europene pentru Medicamente.

Si, tot in Viena, pentru participarea la evenimente cu peste 25 de persoane, inclusiv petreceri la restaurant, va fi necesar si un test PCR negativ, pe langa dovada vaccinarii ori a trecerii prin boala.